Le programme du Rallye d'Europe centrale 2024 : spéciales, horaires, engagés

Parcours et horaires du Rallye d'Europe centrale 2024

Créé l'an passé, le Rallye d'Europe centrale fait son retour cette année, empruntant toujours un parcours qui sillonne trois pays : la République tchèque les deux premiers jours, puis l'Autriche et l'Allemagne le samedi et le dimanche.

Au total, 302,51 km chronométrés sont au programme, répartis sur quatre journées et 18 spéciales. Les deux premières seront courues dès le jeudi, après le shakedown. Le Super Sunday proposera quatre passages, dont le deuxième dans Passauer Land fera également office de Power Stage.

Disposant de 29 points d'avance sur Ott Tänak en tête du championnat, Thierry Neuville a une deuxième occasion d'être titré dès ce week-end s'il relègue l'Estonien ainsi que Sébastien Ogier et Elfyn Evans à plus de 30 longueurs dimanche midi.

Jeudi 17 octobre 2024 ES1 15h05 SSS Velká Chuchle 2,55 km ES2

18h26 Klatovy 1 11,78 km Vendredi 18 octobre 2024 ES3 8h02 Klatovy 2 11,78 km ES4 9h32 Strašín 1 26,69 km ES5 10h42 Šumavské Hoštice 1 16,85 km ES6 13h11 Klatovy3 11,78 km ES7 16h14 Strašín 2 26,69 km ES8 17h24 Šumavské Hoštice 2 16,85 km Samedi 19 octobre 2024 ES9 7h58 Granit und Wald 1 20,05 km ES10 9h05 Beyond Borders 1 24,33 km ES11 10h34 Schärdinger Innviertel 1 17,35 km ES12 14h28 Granit und Wald 2 20,05 km ES13 15h35 Beyond Borders 2 24,33 km ES14 17h04 Schärdinger Innviertel 2 17,35 km Dimanche 20 octobre 2024 ES15 9h11 Am Hochwald 1 12,17 km ES16 10h35 Passauer Land 1 14,87 km ES17

11h33 Am Hochwald 2 12,17 km ES18 (PS)

13h15 Passauer Land 2 14,87 km

Les engagés en Rally1 au Rallye d'Europe centrale

La catégorie Rally1 comptera dix engagés sur cette épreuve, en présence notamment de Sami Pajari pour la deuxième fois consécutive chez Toyota. Takamoto Katsuta retrouve néanmoins sa place au sein du contingent nippon, puisque Kalle Rovanperä est absent.

Chez Hyundai, la troisième voiture sera cette fois aux mains d'Andreas Mikkelsen, tandis que M-Sport alignera une troisième Ford Puma pour Jourdan Serderidis.

11 Thierry Neuville Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 8 Ott Tänak Martin Järveova Hyundai i20 N Rally1 17 Sébastien Ogier Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 33 Elfyn Evans Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 16 Adrien Fourmaux Alexandre Coria Ford Puma Rally1 18 Takamoto Katsuta Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 5

Sami Pajari

Mälkönen Enni Toyota GR Yaris Rally1 9 Andreas Mikkelsen Torstein Eriksen Hyundai i20 N Rally1 13 Grégoire Munster Louis Louka Ford Puma Rally1 19 Jourdan Serderidis Frédéric Miclotte Ford Puma Rally1

Les Français en lice

Sébastien Ogier (Toyota)

"Je n'ai pas décroché le résultat que j'espérais au Chili mais je suis content que nous ayons réussi à y réaliser un week-end parfait au niveau de l'équipe, en nous rapprochant au championnat constructeurs, qui a toujours été mon principal objectif cette saison. Nous sommes vraiment motivés à l'idée de nous battre lors de ces deux derniers rallyes sur asphalte."



"En Europe centrale, c'est chouette d'avoir un deuxième rallye à domicile pour moi, près de là où je vis en Allemagne et avec beaucoup de public. On a vu l'an dernier que les conditions pouvaient être très difficiles, avec des routes très étroites, des portions sales et très peu de grip. Nous avons donc travaillé pour avoir une voiture qui puisse nous procurer un maximum de confiance."

Adrien Fourmaux (M-Sport)

"Le Rallye d'Europe centrale nous ramène sur l'asphalte pour la première fois depuis près de six mois ! C'est chouette de retrouver ça, après une bonne journée d'essais la semaine dernière. Nous savons qu'à cette période de l'année, le temps peut être très humide et compliquer le rallye, avec beaucoup de boue. L'année dernière, Alex [Coria] et moi avons terminé premiers de la catégorie RC2. Nous voulons faire de notre mieux cette année pour renouer avec le podium."

Les derniers vainqueurs du Rallye d'Europe centrale

