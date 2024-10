Le Rallye de Croatie proche d'un retour en WRC

Les organisateurs du Rallye de Croatie ont annoncé qu'ils avaient réussi à obtenir les garanties gouvernementales nécessaires pour préparer leur retour en championnat du monde des Rallyes.

L'épreuve sur asphalte a fait son apparition en WRC en 2021 et en est rapidement devenue une manche récurrente, accueillant quatre éditions avant de perdre sa place dans le calendrier 2025. Ce calendrier de 14 dates a été annoncé en juillet, avec trois nouveaux rallyes : aux îles Canaries, au Paraguay et en Arabie saoudite.

WRC Promoter était en pourparlers pour renouveler son engagement dans le cadre d'un contrat de trois ans, mais les organisateurs du Rallye de Croatie n'ont pas réussi à obtenir le soutien et les garanties du gouvernement.

Le plan B consistait alors à accueillir une manche du championnat d'Europe des Rallyes en 2025 et à tenter d'obtenir une place dans le calendrier du WRC pour 2026 et 2027. Ce projet était lui aussi incertain, le gouvernement ayant tardé à envoyer les documents nécessaires. Toutefois, les organisateurs du rallye ont annoncé que l'avenir du rallye était assuré et qu'un nouvel accord devrait être conclu avec le promoteur du WRC.

Dans un communiqué officiel, les organisateurs ont fait savoir que "toute la documentation nécessaire pour accueillir le championnat d'Europe des Rallyes (ERC) et le championnat du monde des Rallyes (WRC) en Croatie de 2025 à 2027 a été réunie. Dans les prochains jours, la signature officielle de l'accord entre les organisateurs du Rallye de Croatie et le promoteur du WRC est attendue, suivie du début des préparatifs".

Daniel Saskin, président du comité d'organisation du Rallye de Croatie, a déclaré : "En 2025, nous accueillerons le championnat d'Europe des Rallyes en Croatie, puis en 2026 et 2027, le Rallye de Croatie WRC sera de retour. Nous remercions toutes les institutions pour leur soutien, en particulier le gouvernement de la République de Croatie et le ministère du tourisme et des sports, qui ont reconnu la valeur de cet événement de sport automobile pour la Croatie."

"À partir d'aujourd'hui, avec le promoteur du WRC et nos partenaires locaux, les districts et les municipalités, nous entamons des négociations sur la préparation et le déroulement de cette épreuve. Nous remercions la ville de Zagreb et l'Association croate d'automobile et de karting pour leur soutien continu en tant que partenaires importants de ces épreuves."

WRC Promoter, qui est également en charge de l'ERC, travaille toujours sur le calendrier de l'année prochaine, qui devrait comprendre huit manches, dont le Rali Ceredigion au Pays de Galles.