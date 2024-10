La FIA estime encore possible d'avoir un nouveau constructeur en 2027

Voilà plus de 18 mois que la FIA travaille à l'élaboration de l'orientation future des catégories Rally1 et Rally2 du WRC afin de préserver l'engagement des marques actuelles et d'en attirer de nouvelles dans la discipline. Les futures règles techniques du championnat pour 2027 sont en passe d'être soumises au Conseil mondial du sport automobile en décembre, où l'on espère que la voie sera ratifiée et communiquée.

Les équipes du WRC ont toutefois exprimé des inquiétudes quant au délai de publication de ces règles, demandant instamment qu'une décision soit prise plus tôt, étant donné que 18 mois sont considérés comme le délai minimum pour qu'une marque s'engage dans un programme et développe une nouvelle voiture.

On craint également que Hyundai ne quitte le WRC en tant qu'équipe officielle à la fin de l'année 2025, suite à l'annonce récente par le constructeur coréen de son intention de rejoindre le championnat du monde d'endurance sous sa marque Genesis. Si Hyundai devait quitter le WRC, le championnat pourrait être confronté à un avenir où Toyota serait la seule équipe de Rally1 à être pleinement officielle et où Ford serait une équipe semi-officielle par le biais de M-Sport.

S'adressant à Motorsport.com, le directeur technique de la FIA, Xavier Mestelan-Pinon, a réaffirmé que le règlement était prêt à être livré en décembre et que l'instance dirigeante du sport automobile mondial avait été impliquée dans des discussions méticuleuses pour s'assurer de prendre la meilleure décision pour le WRC. Le Français a admis que le processus de ratification du règlement 2027 n'est pas en avance sur le calendrier, mais qu'il n'est pas non plus "trop tard" pour attirer de nouvelles marques.

"Le temps passe, cependant aujourd'hui encore, nous ne sommes pas en avance, mais nous ne sommes pas non plus en retard. Pour moi, il y a beaucoup de pression pour fournir un bon règlement et quelque chose qui aura du sens pour l'avenir du championnat du monde des rallyes", a déclaré Mestelan-Pinon.

Le Rallye du Paraguay intègrera le calendrier du WRC en 2025. Photo de: WRC.com

"Si l'on publie quelque chose dans la précipitation, cela pourrait ne pas être bon au bout du compte. Nous avons déjà discuté de ce sujet pendant un an et demi, je dirais, mais maintenant nous devons prendre une bonne [décision]."

"Nous ne sommes pas trop en retard et la chose la plus importante pour moi est d'attirer de nouveaux venus. Si le nouveau venu prendra la décision pour 2028 au lieu de 2027, cela m'est égal. Ce qui est important, c'est de donner la bonne direction et la bonne vision."

Lorsqu'on lui a demandé s'il était essentiel que la FIA prenne la bonne décision pour l'avenir, compte tenu des rumeurs entourant l'avenir incertain de Hyundai en WRC, il a ajouté : "Je suis d'accord pour dire que ne pas perdre un constructeur est un point clé et que nous voulons attirer de nouveaux venus, bien sûr."

"Mais pour moi, la chose la plus importante est d'être courageux et de prendre une bonne décision concernant la direction que le rallye doit prendre à l'avenir. Si nous sommes très clairs dans ce que nous faisons et dans la direction que nous voulons prendre avec le promoteur, et si nous travaillons ensemble, c'est la meilleure façon de garder nos constructeurs actuels et d'en attirer de nouveaux."

"Si nous ne travaillons que pour servir les constructeurs actuels ou un futur constructeur potentiel, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de faire face à la situation actuelle. Ce dont nous avons besoin, selon moi, c'est d'une vision claire de la direction que nous voulons prendre, et nous devons bien sûr prendre en considération la position de nos constructeurs actuels et des constructeurs potentiels. Mais encore une fois, il est de notre devoir, en tant que FIA, de prendre la bonne décision pour le développement du championnat du monde des rallyes."

"Bien sûr, nous discutons avec les trois constructeurs actuels et les nouveaux, mais il est plus ou moins impossible d'obtenir un consensus. Nous devons prendre une décision et peut-être que certains d'entre eux ne seront pas très heureux. Mais il s'agit de savoir comment le championnat du monde des rallyes grandit et se développe, c'est ce qui est le plus important pour moi."

Ce que l'on sait du règlement 2027

Hyundai maintiendra-t-il une équipe officielle en WRC après 2025 ? Photo de: Austral / Hyundai Motorsport

Alors que des décisions définitives sur le règlement 2027 doivent encore être prises, il semble que la proposition publiée par le groupe de travail de la FIA en février offre un cadre relativement précis de ce que pourrait être l'avenir des catégories Rally1 et Rally2.

Depuis son lancement en 2022, le châssis à structure spatiale des Rally1, qui a permis d'améliorer les niveaux de sécurité et de s'adapter aux différentes formes de carrosserie des voitures, devrait continuer à faire l'objet d'adaptations. Des projets visant à étendre la construction de châssis aux sociétés de tuning, et non plus aux seuls constructeurs, sont en cours de discussion. La FIA s'efforce de réduire les coûts, le chiffre de 400 000 euros pour une voiture de Rallye1 étant l'un des sujets de discussion en cours.

Les Rally1 devraient être basées sur des véhicules de route et subir une baisse de performance et d'aérodynamique afin de rendre la catégorie plus accessible aux jeunes pilotes. Les moteurs à combustion interne, les groupes motopropulseurs hybrides et les véhicules électriques restent sur la table des discussions, de même que la possibilité d'une forme d'équivalence technologique si les règles évoluent pour s'ouvrir à différentes technologies.

L'objectif du Rally2 est quant à lui de poursuivre sa croissance en tant que catégorie et de maintenir le déficit de performance actuel par rapport aux voitures de Rally1.