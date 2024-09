Hyundai annonce son engagement en Hypercar avec Genesis

Cette fois, c'est décidé ! Hyundai va se lancer dans le grand bain de l'Endurance et a donné son feu vert à un programme en Hypercar, comme pressenti depuis plusieurs semaines. Celui-ci conduira le constructeur sud-coréen à s'engager en FIA WEC, à un horizon encore inconnu, et sous sa marque premium Genesis.

Hyundai a confirmé la nouvelle sans donner beaucoup d'indications de son projet à ce stade, et tandis que Cyril Abiteboul, son directeur de la branche sportive, avait été vu dans le paddock des 24 Heures du Mans ces deux dernières années.

"Le programme LMDh ajoutera un nouveau pilier au portfolio de Hyundai Motorsport", précise un court communiqué. "Depuis sa création en 2012, Hyundai Motorsport a couru en WRC et en TCR avec Hyundai. Genesis, la marque premium de Hyundai Motor Group, ajoutera l'Endurance aux disciplines de ses activités sportives."

Sur le plan technique, l'on sait déjà que la marque va faire le choix du LMDh, qui consiste à sélectionner le châssis d'un constructeur homologué (Dallara, Ligier, Multimatic ou Oreca) et de le propulser avec la motorisation de son choix, couplée à un système hybride standard sur l'essieu arrière. La tendance la plus forte est de voir Hyundai se tourner vers Oreca, qui fournit déjà son châssis à Acura en IMSA et à Alpine en WEC.

L'Endurance va devenir le deuxième programme sportif majeur de Hyundai, qui avait pour seule vitrine mondiale à ce jour son engagement en WRC, lancé il y a une dizaine d'années. Le constructeur est d'ailleurs à la lutte pour le titre cette année, tandis qu'il devra dans les prochains mois mener de front le développement de son prototype LMDh et celui de l'i20 N Rally1.

Parallèlement, et sans expérience de l'Endurance, Hyundai va également devoir se préparer sur le plan opérationnel. Cela pourrait passer par un programme LMP2 en ELMS la saison prochaine afin de préparer son équipe et de se former à la discipline, vraisemblablement via une alliance avec l'équipe Cool Racing.

À plus long terme, il faudra voir quelle sera la position adoptée par Hyundai avec ce double programme. Cyril Abiteboul a plusieurs fois affirmé que l'entité avait les moyens de faire cohabiter le WEC et le WRC, néanmoins le prolongement de son engagement en Rallye au-delà de 2025 n'a pas été confirmé à ce jour.

Le dirigeant français a insisté la semaine dernière sur le fait qu'aucune décision n'avait encore été prise. La possibilité de confier les i20 N Rally1 à une structure privée en 2026 n'est pas écartée, avant l'apparition éventuelle d'un nouveau modèle sous l'égide de la nouvelle réglementation technique attendue en 2027.

On l'aura compris, l'annonce faite par Hyundai ce vendredi formalise son arrivée en WEC et aux 24 Heures du Mans mais ne constitue qu'un premier pas avant une clarification plus précise de la suite. Le FIA WEC évoque d'ailleurs une "intention" du constructeur tout en rappelant que son engagement futur sera soumis à l'approbation du Comité de sélection du championnat.