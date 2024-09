Abiteboul : "La décision n'est pas prise" pour l'avenir de Hyundai en WRC

La prolongation de contrat de Thierry Neuville chez Hyundai, d'une seule année, a confirmé l'incertitude autour de l'avenir du constructeur sud-coréen en WRC. Néanmoins, Cyril Abiteboul assure qu'il ne faut pas surinterpréter et y voir un signal d'alarme, même si le patron de la branche sportive de la marque assure qu'aucune décision pour l'après 2025 n'a encore été prise.

Hyundai ne l'a pas officialisé mais un programme en Endurance devrait voir le jour dans les années à venir, jetant inévitablement le trouble, parallèlement, sur la forme de son engagement en WRC. Depuis plusieurs jours, plusieurs pistes sont évoquées, que ce soit celle d'un retrait du constructeur ou celle d'un programme rallye qui serait confié à une structure privée en 2026, dernière année de l'actuelle réglementation Rally1.

"L'année 2025, c'est ce que nous pouvons confirmer actuellement", explique Cyril Abiteboul à Motorsport.com. "Ça ne veut pas dire que ça ne s'inscrit pas dans un contrat à plus long terme [pour Neuville], mais 2025, c'est ce que l'on peut écrire. La réalité, d'abord, c'est qu'il s'agit d'un contrat à plus long terme avec Thierry, assorti d'un mécanisme d'options, et nous devons aussi comprendre où nous allons."

"Il y a quelques mois, le WRC allait vers du Rally1 non hybride, du Rally2 amélioré, et désormais il y a un certain nombre de choses que nous ne connaissons pas pour l'an prochain. On parle de l'introduction de mesures réduisant les coûts, de changements dans le Règlement Sportif et dans le format des week-ends."

"Aujourd'hui nous sommes là, et engagés pour gagner en WRC. Nous exploitons la possibilité du joker [d'homologation] du mieux possible et si nous le faisons, franchement, nous aimerions que ce ne soit pas pour une seule année. Notre objectif est d'être là pour plusieurs années, et nous avons un contrat avec Thierry qui répond à cet objectif, mais ce que nous pouvons confirmer ici et maintenant, c'est que ce partenariat est prolongé entre Hyundai et Thierry pour 2025."

Cyril Abiteboul assure que Hyundai n'a encore rien décidé. Photo de: Austral / Hyundai Motorsport

Cyril Abiteboul insiste ainsi sur le fait que pour le plus long terme, "la décision n'est pas prise" concernant l'engagement de Hyundai en WRC. "Nous parlerons de 2026 en temps voulu. Ce n'est pas le moment, là il faut se concentrer sur 2024 et 2025, et nous avons besoin d'un certain nombre de choses pour que nos projets soient formalisés pour 2026."

L'arrêt de la production de la Hyundai i20 N sur le marché des voitures de série est également un critère à prendre en compte dans la future stratégie de la marque, qui dit avoir besoin de certitudes sur l'avenir du WRC, en quête d'un nouveau cycle réglementaire d'ici trois ans.

"Nous savons que l'i20 N n'est déjà plus commercialisée, donc nous aurions pu arrêter à la fin de l'année ; ça deviendra un facteur pour 2027", souligne Cyril Abiteboul. "Pour 2027, il est certain que nous devons d'abord connaître la direction prise par le WRC et voir ce que ça signifie pour notre stratégie interne en termes de produit."

"Il est trop tôt pour en parler, mais les choses vont dans la bonne direction. Je ne suis pas mandaté pour parler des produits Hyundai, mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons rien déclarer pour l'avenir, car nous avons besoin de clarté quant à notre propre produit. Mais ce n'est pas un élément pour 2026."

Propos recueillis par Tom Howard