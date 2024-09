Pourquoi la prolongation de Neuville confirme l'incertitude chez Hyundai

Si la prolongation de Thierry Neuville chez Hyundai sonne comme une évidence, sa confirmation intervenue jeudi matin avant le Rallye de l'Acropole traduit tout de même l'incertitude qui demeure quant à la suite du programme WRC du constructeur sud-coréen. Car si le Belge, aujourd'hui leader du championnat, espérait initialement un nouveau bail pluriannuel, il s'est finalement entendu avec son employeur pour la seule saison 2025, laissant la porte ouverte aux spéculations au-delà de cette échéance.

La tendance d'une arrivée de Hyundai en Endurance étant de plus en plus forte, l'avenir de la marque en Rallye pose en effet question à ce stade. Parmi les options évoquées figurent un retrait ou un éventuel engagement confié à une structure privée, et ce alors que le constructeur n'a encore apporté aucune garantie d'être toujours impliqué en WRC à long terme et que la discipline cherche à se doter d'une nouvelle réglementation.

Ainsi, une part de soulagement semble habiter Thierry Neuville, qui considère l'annonce de sa prolongation comme une "grande nouvelle" mais laisse aussi comprendre que rien n'est clair pour ce qui est du moyen et long terme.

"Je suis très heureux de continuer mon sport préféré, avec la passion et l'enthousiasme que j'ai toujours, donc je suis impatient", explique le pilote de 36 ans à Motorsport.com. "Il est évident que le fait d'avoir signé ce contrat est une bonne chose, je n'ai plus besoin de me préoccuper de ça. À un moment donné, c'est sûr, je pense que nous étions tous inquiets. Néanmoins, c'est maintenant officiel, nous allons continuer, et je pense que c'est aussi une nouvelle importante pour les membres de l'équipe."

Neuville et Hyundai quitteront-ils le WRC ensemble ? Photo de: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Interrogé sur les perspectives d'un contrat plus long, Thierry Neuville se montre évasif. "On n'entre pas dans les détails, mais il y aura des opportunités", assure-t-il toutefois. "Mais ça ne dépendra pas de nous, il faudra voir quel est l'avenir de l'équipe. Nous pourrions y rester plus longtemps."

Celui qui a fait l'intégralité de sa carrière en WRC sous les couleurs de Hyundai préfère ainsi se concentrer sur les échéances immédiates, assurant ne pas avoir réfléchi du tout pour l'après 2025. "Comme je l'ai dit, il pourrait y avoir l'opportunité de faire plus", répète-t-il. "Pour le moment, c'est trop tôt pour savoir quelle sera l'avenir des équipes en WRC, et de la catégorie en elle-même."

"Bien sûr, pour moi ce ne serait pas un désastre de ne plus être là après tant d'années, mais d'un autre côté, si Hyundai s'en va, ce sera probablement le moment pour moi aussi de quitter [le WRC]", prévient-il. "J'ai passé beaucoup de temps avec eux, et j'ai adoré. Pour le moment, je ne me vois pas continuer avec une autre marque, mais qui sait ?"

Propos recueillis par Tom Howard