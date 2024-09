Neuville et Tänak un an de plus chez Hyundai en WRC

Après avoir pris le temps de la réflexion, Thierry Neuville a choisi de poursuivre l'aventure avec Hyundai en WRC, confirmant la tendance des dernières semaines. L'actuel leader du championnat, qui défendra cette position ce week-end au Rallye de l'Acropole, s'est réengagé pour une année supplémentaire avec le constructeur sud-coréen.

Le Belge, cinq fois vice-champion du monde et toujours en quête à 36 ans d'un premier sacre, était dans sa dernière année de contrat et en ajoutera ainsi une douzième sous les mêmes couleurs dans la discipline. En 2025, il sera toujours copiloté par Martijn Wydaeghe, et il ne changera pas non plus de coéquipier.

Hyundai a en effet, comme attendu, activé l'option contractuelle pour prolonger également Ott Tänak et son copilote Martin Järveoja, revenus cette année dans l'équipe qu'ils avaient quittée fin 2022.

Ott Tänak et Thierry Neuville vont rester coéquipiers. Photo de: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

L'an passé, Thierry Neuville avait indiqué sa volonté de signer un nouveau bail de plusieurs années afin de s'assurer de rester chez Hyundai au moins jusqu'en 2026. La donne a toutefois évolué alors que l'engagement de la marque en Championnat du monde des Rallyes demeure incertain au-delà de l'année prochaine. Attendu en Endurance, le constructeur pourrait, parmi les hypothèses avancées à ce stade, quitter le WRC ou bien confier son programme à une structure cliente.

"Je suis très heureux de prolonger mon contrat avec Hyundai Motorsport pour la saison 2025 du WRC", se réjouit aujourd'hui Thierry Neuville. "Il n'y a pas beaucoup de partenariats en sport automobile qui ont duré aussi longtemps que le nôtre, mais depuis 2014 nous avons accompli de grandes choses ensemble."

"J'ai déjà dit auparavant que cette équipe était devenue ma deuxième famille, où notre ambition et notre motivation n'ont fait que croître au fil des ans. Ce serait un grand honneur de remporter notre premier titre pilotes à la fin de la saison, et de le défendre pour une 12e année commune. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve."

À la tête du programme sportif de Hyundai, Cyril Abiteboul se félicite quant à lui de cet accord renouvelé pour ses deux titulaires. "La décision de maintenir ce duo compétitif chez Hyundai Motorsport souligne notre engagement en 2025 dans le championnat, où nous viserons une nouvelle fois les trois titres mondiaux", précise le Français.

Hyundai va désormais se pencher sur l'avenir de sa troisième voiture en WRC, aujourd'hui partagée entre Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen et Dani Sordo. L'une des nombreuses options évoquées pourrait mener au recrutement du pilote tricolore Adrien Fourmaux (M-Sport).