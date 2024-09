Ogier : "Neuville devrait arrêter de pleurer"

Engagé sur les quatre derniers rallyes de la saison pour finalement tenter de remporter le titre mondial, Sébastien Ogier a délaissé son programme partiel et retrouvé la motivation malgré un système de points qu'il désapprouve toujours.

Le Français s'est présenté au Rallye de l'Acropole avec 27 longueurs de retard sur le leader du championnat Thierry Neuville mais a perdu gros ce vendredi, victime d'un problème de turbo dans l'après-midi. Auparavant, il avait affiché un gros rythme en étant le plus rapide dans trois des quatre premières spéciales.

Il y avait pourtant du balayage et le pilote Toyota partait deuxième sur la route... derrière son adversaire, qu'il a épinglé à l'issue de la journée. Coup de pression ? Tentative de déstabilisation avant une suite de week-end qui peut encore réserver des (bonnes ou mauvaises) surprises ? Les mots étaient en tout cas très durs envers un Thierry Neuville qui avait déploré la situation le contraignant régulièrement à ouvrir et balayer, tout comme Sébastien Ogier a pu le connaître durant sa carrière.

"De mon côté, je n'étais au courant [du problème de turbo d'Evans], j'ai juste fait ma course normalement et je me sentais bien dans la voiture jusqu'à ce moment-là, et nous avons fait le meilleur travail possible", a-t-il répondu en revenant sur la défaillance qui lui a coûté plus de deux minutes.

"Nous avons prouvé que le leader du championnat n'est pas si rapide que ça, parce qu'il était le premier sur la route et nous étions deuxième sur la route, et nous lui avons pris 45 secondes en quatre spéciales ; peut-être qu'il devrait arrêter de pleurer et apprendre comment piloter en ouvrant la route."

Si le rallye est encore long, la situation vendredi soir est largement à l'avantage de Hyundai, qui monopolise les trois premières places avec un Ott Tänak leader devant Dani Sordo et Thierry Neuville. Relégué à 2'26, Sébastien Ogier n'est plus dans le coup à la régulière mais sait aussi que ce débours peut s'effacer si un adversaire crève, par exemple.

Avec le recul, le regret sera sans doute d'avoir vu Toyota ne pas changer son turbo à la mi-journée après les problèmes rencontrés par Elfyn Evans, mais le constructeur japonais a manqué de temps, et ignore encore si la défaillance était parfaitement identique.

"Nous supposons pour le moment que c'est quelque chose de similaire, mais nous ne pouvons pas le savoir avec certitude tant que nous n'avons pas récupéré la pièce", précise le directeur technique Tom Fowler. "C'est une immense déception car après la Finlande, c'est un rallye sur lequel la voiture est très performante. Nous n'avions pas capitalisé là-dessus en Finlande et il semble qu'ici nous n'allons pas le faire non plus."

Propos recueillis par Tom Howard