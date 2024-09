Ogier et Fourmaux hors-jeu, Tänak s'envole au Rallye de l'Acropole !

Après une première matinée déjà fatale à certains prétendants, le deuxième passage dans la boucle du jour du Rallye de l'Acropole a fait se poursuivre l'écrémage des favoris. Pourtant, la première spéciale a permis à Sébastien Ogier de confirmer ses bonnes dispositions, avec un troisième scratch signé par le pilote français, alors leader de l'épreuve.

En revanche, son compatriote Adrien Fourmaux a tout perdu alors qu'il s'était positionné aux avant-postes en profitant idéalement du balayage dans les trois premières spéciales. Piégé par une pierre dans la trajectoire, le pilote M-Sport a cassé la direction de sa Ford Puma et a été obligé de s'arrêter, d'abord avec l'espoir de réparer.

"Il n'y avait rien dans mes notes, mais il y avait une pierre à l'intérieur et je l'ai touchée ; ça a cassé la direction", a-t-il déploré avant d'être finalement contraint à l'abandon. "Je me suis dit qu'on pouvait réparer et continuer, mais je n'arrive pas à sortir les boulons, c'est trop serré."

La Bérézina chez Toyota

Sébastien Ogier a perdu toute chance de victoire à la régulière. Photo de: Toyota Racing

Si Elfyn Evans a pu repartir avec un nouveau turbo, mais très loin au général, et que Thierry Neuville a retrouvé une Hyundai en pleine possession de ses moyens, on s'orientait donc vers un duel opposant Sébastien Ogier à Ott Tänak. Sauf que l'ES5 a vu la Toyota de l'octuple Champion du monde flancher dans les derniers kilomètres, sans qu'il ne révèle précisément la cause de cette perte de puissance dans un premier temps.

Avec son copilote Vincent Landais, le pilote tricolore a tenté de réparer sur la liaison mais rien n'y a fait. Comme Elfyn Evans ce matin, il a dû se résoudre à parcourir les 23,37 km de la dernière spéciale du jour à un train de sénateur, bien malgré lui, lâchant ainsi plus de 2'20. "Le turbo est cassé, on ne pouvait rien faire", a-t-il confirmé à l'arrivée.

Dans le clan Toyota, les pertes sont lourdes au soir de cette première journée puisque Takamoto Katsuta, qui a arraché une roue dans la boucle matinale, ne s'est pas présentée au départ à la mi-journée. Hyundai n'en demandait pas tant en positionnant, au milieu de cette hécatombe, ses trois voitures aux trois premières places.

Alors que Grégoire Munster a subi une crevaison lui faisant perdre du temps dans l'ES6, Ott Tänak est ainsi un leader solide à ce stade, avec 21"8 d'avance sur Dani Sordo, privé de système hybride, et 45"2 sur Thierry Neuville.

Scratchs du vendredi après-midi ES4 22,47 km Ano Pavliani 2 S. Ogier ES5 21,67 km Dafini 2 O. Tänak ES6 23,37 km Tarzan 2 T. Neuville

Rallye de l'Acropole - Classement après l'ES6