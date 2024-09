Le programme du Rallye de l'Acropole 2024 : spéciales, horaires, engagés

Parcours et horaires du Rallye de l'Acropole 2024

Précédé de sa réputation d'épreuve particulièrement cassante, le Rallye de l'Acropole lance la dernière ligne droite du championnat WRC, avec un format sur trois jours totalisant 305,30 km.

La journée de vendredi, constituée de six spéciales, sera la plus chargée du week-end (135,02 km) tandis que le Super Sunday ne se disputera que sur trois tronçons avec une cinquantaine de kilomètres. La spéciale la plus longue est programmée en ouverture du samedi avec un passage de 28,67 km dans Rengini. À noter qu'un Shakedown aura lieu jeudi matin.

Vendredi 6 septembre 2024 ES1 6h58 Ano Pavliani 1 22,47 km ES2 8h09 Dafni 1 21,67 km ES3 10h17 Tarzan 1 23,37 km ES4 13h29 Ano Pavliani 2 22,47 km ES5 14h40 Dafini 2 21,67 km ES6 16h48 Tarzan 2 23,37 km Samedi 7 septembre 2024 ES7 7h16 Rengini 28,67 km ES8 9h37 Thiva 20,95 km ES9 12h05 Aghii Theodori 1 25,87 km ES10 14h46 Loutraki 12,90 km ES11 16h05 Aghii Theodori 2 25,87 km ES12 20h05 EKO SSS 1,97 km Dimanche 8 septembre 2024 ES13 7h59 Inohori 17,47 km ES14 9h05 Eleftherohori 1 18,29 km ES15 (PS)

12h15 Eleftherohori 2 18,29 km

Les engagés en Rally1 au Rallye de l'Acropole

Neuf concurrents constitueront la catégorie Rally1, qui retrouve un effectif réduit mais compte tout de même la présence de Sébastien Ogier, désormais engagé dans la lutte pour le titre mondial face à Thierry Neuville. Dani Sordo est de retour dans la troisième Hyundai tandis que Jourdan Serderidis est de retour pour cet épreuve à domicile pour lui, au volant d'une Ford Puma de l'équipe M-Sport.

11 Thierry Neuville Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 17 Sébastien Ogier Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 8 Ott Tänak Martin Järveoka Hyundai i20 N Rally1 33 Elfyn Evans Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 16 Adrien Fourmaux Alexandre Coria Ford Puma Rally1 18 Takamoto Katsuta Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 6 Dani Sordo Carrera Cándido Hyundai i20 N Rally1 13 Grégoire Munster Louis Louka Ford Puma Rally1 19 Jourdan Serderidis Frédéric Miclotte Ford Puma Rally1

Les Français en lice

Sébastien Ogier (Toyota)

Sébastien Ogier est en quête d'une deuxième victoire en Grèce. Photo de: Toyota Racing

"Le Rallye de l'Acropole est l'une des épreuves légendaires de notre discipline et j'aime aller en Grèce. C'est pourquoi j'ai toujours eu l'intention d'y participer avec l'équipe cette année. C'est un rallye que j'ai réussi à gagner une fois au début de ma carrière, puis il n'a pas figuré au calendrier pendant plusieurs années, donc ce serait chouette de le remporter à nouveau. L'an dernier, on menait jusqu'à rencontrer de la malchance dans des conditions très difficiles. C'est le genre de rallye où il faut un peu de chance pour éviter les ennuis. Comme toujours, l'objectif sera d'essayer de se battre pour les meilleures positions et pour prendre le maximum de points possible."

Adrien Fourmaux (M-Sport)

Adrien Fourmaux est 5e du championnat avant l'Acropole. Photo de: M-Sport

"Nous savons qu'en Grèce c'est un rallye rude et difficile, il y fait toujours très chaud et la surface est abrasive. C'est assez lent par rapport aux rallyes que l'on vient de faire en Finlande et en Lettonie, mais nous avons fait une bonne journée d'essais et nous cherchons maintenant à décrocher le meilleur résultat possible. Nous savons que la voiture a été compétitive là-bas par le passé, il faut juste marquer des bons point pour rester dans le match au championnat."

Les derniers vainqueurs du Rallye de l'Acropole

Sébastien Ogier a remporté l'épreuve en 2011. Photo de: willyweyens.com