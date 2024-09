Rovanperä avec Ogier chez Toyota au Rallye du Chili

Alors que la lutte pour le titre constructeurs s'annonce des plus indécises en WRC, Toyota fera appel à ses deux Champions du monde, Sébastien Ogier et Kalle Rovanperä, pour épauler les deux pilotes titulaires de la marque japonaise, Elfyn Evans et Takamoto Katsuta, à l'occasion du Rallye du Chili.

Après le Rallye de Finlande remporté par Sébastien Ogier, Toyota est revenu à 20 points de Hyundai, alors que quatre rallyes restent à disputer. Quant au pilote français, son succès en terres finlandaises, le troisième cette saison, lui a permis de reprendre encore des points au leader du championnat pilotes Thierry Neuville (Hyundai), qui le devance désormais de 27 unités avant le Rallye de l'Acropole, en Grèce, qui se dispute ce week-end (5 au 8 septembre).

Ainsi, bien qu'il soit engagé sur un programme partiel cette saison – il a manqué les Rallyes de Suède et du Kenya -, Ogier est devenu la principale menace pour Neuville dans sa quête du titre mondial. À tel point que Jari-Matti Latvala, le directeur de l'équipe Toyota, a insisté auprès du pilote tricolore pour qu'il dispute les quatre manches restantes cette saison, ce qui n'était pas dans les plans initiaux de ce dernier.

Quant à Rovanperä, lui aussi engagé partiellement cette année avec Toyota, le double Champion du monde en titre pointe à la sixième place, et compte lui aussi trois victoires cette saison.

Lappi de retour

Le Français et le Finlandais complèteront donc une formation de quatre Toyota GR Yaris Rally1 pour le Rallye du Chili, qui se disputera du 26 au 29 septembre. Ils rejoindront ainsi les deux pilotes titulaires de chez Toyota cette saison, Elfyn Evans et Takamoto Katsuta, respectivement quatrième et septième du championnat.

La liste des engagés du Rallye du Chili indique également que Hyundai fera de son côté appel à Esapekka Lappi, le vainqueur du Rallye de Suède, pour piloter une troisième i20 N Rally1 aux côtés de Thierry Neuville et Ott Tänak. M-Sport engagera trois Ford Puma, Adrien Fourmaux et Grégoire Munster étant rejoints pour l'occasion par Martins Sesks, qui effectuera son retour avec une Puma non hybride.