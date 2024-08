Le WRC envisage un rallye asphalte de plus au calendrier 2026

La publication du calendrier 2025 étant faite, le WRC se tourne d'ores et déjà vers le programme de la saison 2026. Or, le championnat aimerait ajouter un rallye asphalte de plus à l'agenda, dans un souci d'équilibre et de meilleure répartition des surfaces tout au long de la saison.

Si le championnat 2025 va s'étendre à 14 manches et accueillir trois nouvelles destinations, les candidats sont nombreux pour rejoindre à leur tour le calendrier WRC par la suite. Parmi les différentes nations ayant exprimé le souhait de figurer au programme, il est fort probable que les États-Unis fassent enfin leur retour par le biais d'un rallye terre basé à Chattanooga, dans le Tennessee.

Au-delà de l'intégration de ce rallye, qui constitue l'un des objectifs prioritaires, le WRC souhaite également augmenter son nombre d'épreuves asphalte. Ainsi, sur une saison 2026 qui comptera probablement 14 manches à nouveau, le championnat viserait cinq rendez-vous sur tarmac.

En attendant, la saison prochaine les rallyes asphalte seront toujours au nombre de quatre. Le Rallye Monte-Carlo, le Rallye d'Europe centrale et le Rallye du Japon vont en effet conserver leur place, tandis que les Îles Canaries vont déserter le programme de l'ERC pour intégrer pour la première fois celui du WRC, en remplacement de la Croatie qui pourrait néanmoins faire son retour dès 2026.

Autre candidat pour augmenter la part de bitume dans l'agenda 2026 : l'Irlande. Voilà trois ans que le pays est sur les rangs, ayant connu des avancées timides et un échec dans l'obtention du financement nécessaire de 15 millions d'euros de la part du gouvernement irlandais en vue d'une concrétisation du projet pour 2025.

D'après les estimations de Motorsport Ireland, le rallye générerait 300 millions d'euros pour l'économie locale, le projet étant de le faire tourner autour de trois sites − Waterford, Kerry et Limerick − dans le cadre d'un accord sur trois ans. Après la confirmation, en avril, que le financement ne serait pas accordé pour 2025, l'organisateur a confirmé que les discussions entre le gouvernement et le promoteur du WRC se poursuivaient dans l'espoir que le retour du WRC en Irlande soit possible en 2026.

L'Irlande a figuré deux fois au calendrier WRC, en 2007 (photo) et en 2009. Photo : Sutton Images

Interrogé par Motorsport.com sur la candidature de l'Irlande, Simon Larkin, directeur des épreuves WRC, a déclaré : "Nous travaillons en coopération avec Motorsport Ireland et en particulier avec leur président, Aiden Harper, qui fait un travail fantastique. Il y travaille jour et nuit et nous travaillons avec eux aussi dur que possible pour que leur ambition se réalise. Je pense que le championnat adorerait aller en Irlande et nous voulons aussi ajouter une autre épreuve sur asphalte, juste une, simplement pour équilibrer l'ensemble. L'Irlande est un formidable candidat pour cela."

"Il est très probable que cela [l'ajout d'une épreuve supplémentaire sur asphalte] se fasse dans le cadre d'un championnat comptant de 14 épreuves", a ajouté Simon Larkin, qui s'est rendu en Irlande le mois dernier afin d'y rencontrer des membres du gouvernement et de discuter du projet d'un rallye WRC dans le pays.

"Nous avons rencontré le département des sports de pointe au ministère des Sports et nous avons fait une bonne présentation. Nous allons y donner une suite et faire une autre présentation. Nous réalisons une étude d'impact économique sur trois épreuves en Pologne, en Lettonie et en Europe centrale. Ce sont des chiffres dont nous espérons pouvoir nous vanter."

"Nous recevons des fonds de la part des gouvernements pour un grand nombre de ces épreuves et nous voulons prouver que cet argent n'est pas gaspillé et qu'il revient car les nombreux visiteurs internationaux qui assistent à ces épreuves apportent de l'argent frais à la région et à la ville, et cela rembourse [l'investissement]."