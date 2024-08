Le WRC annonce son calendrier 2025 avec 14 rallyes

Le Championnat du monde des Rallyes connaîtra en 2025 sa saison la plus riche depuis 2008, un calendrier de 14 manches ayant été annoncé ce mercredi. Celui-ci comporte trois nouvelles épreuves : le Rallye des îles Canaries, ainsi que des manches organisées au Paraguay et en Arabie saoudite. L'Estonie fait aussi son retour, tandis que la Croatie, la Pologne et la Lettonie seront absentes.

Sur ces 14 rendez-vous, la saison comptera cinq rallyes outre-mer. Quant aux surfaces, elles seront partagées entre quatre rallyes asphalte, neuf sur terre et un sur neige.

C'est avec le Rallye Monte-Carlo que s'ouvrira le championnat, du 23 au 26 janvier 2025. Basée à Gap et lancée dans la nuit du jeudi soir, l'épreuve traditionnelle du début d'année connaîtra son parcours le plus long depuis 2018, dévoilé il y a quelques jours. Le championnat prendra ensuite la direction de la Suède pour son unique épreuve sur neige, avant de retrouver le Kenya au mois de mars.

Viendra ensuite le premier des nouveaux rallyes, une épreuve organisée aux Canaries et habituellement intégrée au programme de l'ERC. Ce rallye asphalte prendra la place de la Croatie, qui n'a pas réussi à trouver d'accord pour rester en WRC. Avec le Portugal, à sa date traditionnelle de la mi-mai, s'ouvrira ensuite une série de sept rallyes terre. L'épreuve lusitanienne sera suivie par la Sardaigne, puis par le Rallye de l'Acropole, qui revient en juin après avoir été organisé en septembre ces dernières saisons.

Pour les rallyes à haute vitesse, c'est l'Estonie qui ouvrira le bal en prenant la place de la Lettonie, en juillet, avant le déplacement en Finlande. Le WRC se rendra ensuite pour la première fois au Paraguay au mois d'août, sur la base d'un accord pluriannuel permettant au pays d'accueillir l'élite mondiale du rallye. Dans la foulée, une autre manche sud-américaine se tiendra deux semaines plus tard, au Chili.

Le Rallye d'Europe centrale, qui se partage entre l'Allemagne, l'Autriche et la République tchèque, reviendra en octobre avant le quatrième rallye asphalte de la saison, au Japon. Enfin, le championnat se conclura en Arabie saoudite, autre nouvelle entrée au calendrier grâce à un accord de dix ans passé avec le WRC. C'est la première fois que le Moyen-Orient sera représenté au calendrier WRC depuis le dernier Rallye de Jordanie, en 2011.

Le Safari Rally Kenya garde sa place en mars. Photo de: McKlein / Motorsport Images

"Il s'agit d'un calendrier extrêmement excitant, qui combine parfaitement nos rallyes traditionnels avec trois nouveaux défis passionnants, dont deux hors d'Europe, ce qui souligne une fois de plus l'attrait mondial de notre championnat", commente Jona Siebel, directeur général de WRC Promoter.

"Avec la glace dans les Alpes françaises, de la neige jusqu'aux genoux en Suède, la poussière aveuglante au Kenya et en Sardaigne, les montagnes russes [que sont les routes] de terre à grande vitesse en Finlande et en Estonie, et enfin le désert en Arabie Saoudite, la variété que nous offrirons en 2025 sera inégalée."

Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, ajoute : "C'est fantastique de voir un calendrier aussi complet pour la saison 2025 du WRC. En plus des sites classiques que les fans connaissent et aiment, l'introduction de nouveaux rallyes en Espagne, au Paraguay et en Arabie saoudite ajoute encore plus d'excitation et reflète la diversité mondiale des concurrents et des fans de rallye."

Calendrier WRC 2025