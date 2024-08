Le programme du Rallye de Finlande 2024 : spéciales, horaires, engagés

Parcours et horaires du Rallye de Finlande 2024

Valeur sûre du WRC, connu sous le nom de Rallye des 1000 Lacs lors de la première édition du championnat, le Rallye de Finlande fait suite à deux autres épreuves à haute vitesse qui se sont tenues ces dernières semaines en Pologne, puis en Lettonie.

Après un shakedown organisé dans la matinée du jeudi 1er août, le Rallye de Finlande débutera avec une Super Spéciale dans la soirée, puis entrera dans le vif du sujet vendredi avec ses fameuses spéciales en forêt. La première journée comptera neuf chronos, pour un total de 116,33 km, avant six autres spéciales samedi couvrant 144,22 km avec, en plat de résistance, deux passages dans la mythique Ouninpohja. Dimanche, le "Super Sunday" sera composé de quatre spéciales, complétant les 305,69 km chronométrés du rallye.

Jeudi 1 août 2024 ES1 18h05 Harju 1 3,48 km Vendredi 2 août 2024 ES2 07h13 Laukaa 1 17,96 km ES3 08h20 Saarikas 1 15,93 km ES4 09h35 Myhinpää 1 15,51 km ES5 11h05 Ruuhimäki 1 7,76 km ES6 14h10 Laukaa 2 17,96 km ES7 15h17 Saarikas 2 15,93 km ES8 16h32 Myhinpää 2 15,51 km ES9 18h05 Ruuhimäki 2 7,76 km ES10 19h05 Harju 2 3,48 km Samedi 3 août 2024 ES11 08h05 Västilä 1 18,94 km ES12 09h05 Päijälä 1 20,19 km ES13 10h05 Ouninpohja 1 32,98 km ES14 14h35 Västilä 2 18,94 km ES15 15h35 Päijälä 2 20,19 km ES16 16h35 Ouninpohja 2 32,98 km Dimanche 4 août 2024 ES17 07h55 Sahloinen-Moksi 1 14,27 km ES18 09h05 Laajavuori 1 4,35 km ES19 10h17 Sahloinen-Moksi 2 14,27 km ES20 (PS) 12h15 Laajavuori 2 8,77 km

Les engagés en Rally1 au Rallye de Lettonie

Onze concurrents se disputeront la victoire au général dans la catégorie Rally1, puisqu'en plus des duos habituels de Hyundai et M-Sport, on verra l'engagement d'Esapekka Lappi à domicile. Quant à Toyota, l'équipe alignera cinq voitures à domicile, en ajoutant à ses titulaires à temps complet les pigistes que sont Sébastien Ogier et Kalle Rovanperä, ainsi que le jeune Sami Pajari.

11 Thierry Neuville Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 8 Ott Tänak Martin Järveoka Hyundai i20 N Rally1 33 Elfyn Evans Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 17 Sébastien Ogier Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 16 Adrien Fourmaux Alexandre Coria Ford Puma Rally1 69 Kalle Rovanperä Jonne Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 18 Takamoto Katsuta Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 4 Esapekka Lappi Janne Ferm Hyundai i20 N Rally1 13 Grégoire Munster Louis Louka Ford Puma Rally1 5 Sami Pajari Enni Mälkönen Toyota GR Yaris Rally1

Les Français en lice

Sébastien Ogier (Toyota)

"Le Rallye de Finlande est une épreuve unique dans le championnat, qu'à mon avis tous les pilotes adorent disputer. C'est aussi un rallye difficile, où les pilotes locaux ont toujours été très forts, mais c'est le genre de défi que j'aime et c'est un rallye que je voulais vraiment refaire après quelques années d'absence. C'est aussi une épreuve à domicile pour mon équipe, évidemment, et je suis heureux de faire partie de ce solide line-up. Je vais essayer d'apporter tout ce que je peux pour que l'équipe obtienne le meilleur résultat possible. Après une pause dans les rallyes très rapides, je pense que j'ai eu une bonne vitesse et que j'ai fait un bon week-end en Lettonie et j'espère continuer comme ça en Finlande."

Adrien Fourmaux (M-Sport)

"Ce sera ma troisième fois en Finlande au volant d'une Rally1. C'est un rallye que j'aime beaucoup et qui témoigne de l'héritage du championnat. On va retrouver une spéciale très célèbre, Ouninpohja, qui sera une spéciale importante pour le championnat et que je suis heureux de voir de retour. Ce sera une première pour moi que de la faire en entier ! Je suis heureux d'être de retour en Finlande et on espère obtenir un autre bon résultat et remonter sur le podium."