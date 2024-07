Hyundai va clarifier sa place en WRC "dans un futur très proche"

Pilier du WRC, Hyundai n'a pas encore officialisé son engagement pour 2026 et au-delà. Pour le moment, le constructeur sud-coréen est fermement impliqué dans le Championnat du monde des Rallyes, alors que ses pilotes à temps plein, Thierry Neuville et Ott Tänak, occupent les deux premières places du classement général après le Rallye de Lettonie, mais rien n'a été clarifié au-delà de 2026 et pour le long terme.

Arrivé en 2014, le constructeur est aujourd'hui l'un des deux seuls à être impliqué pleinement dans le championnat, avec Toyota, et ce en plus de Ford qui fournit l'équipe M-Sport. Hyundai a remporté le titre constructeurs en 2019 et 2020, et se trouve actuellement en tête des classements avec la possibilité de l'emporter pour la première fois chez les pilotes.

Des rumeurs ont émergé en marge du Rallye de Pologne, en juin, où Cyril Abiteboul n'était pas en mesure de confirmer les plans de Hyundai au-delà de 2025. En Lettonie, il y a une dizaine de jours, le patron français a toutefois assuré à Motorsport.com qu'il faisait pression pour que la marque reste en WRC, précisant que des nouvelles arriveraient "dans un futur très proche". Abiteboul a assuré qu'il "n'en a pas fini avec le rallye" et que celui-ci est dans les "racines" de Hyundai.

Si l'avenir à long terme de Hyundai en WRC est sujet aux spéculations, c'est notamment car la marque semble s'intéresser à la catégorie Hypercar en Endurance et à la perspective d'engager des voitures en WEC et aux 24 Heures du Mans, mais aussi en championnat nord-américain IMSA. Abiteboul était d'ailleurs présent cette année avec d'autres représentants de chez Hyundai au double tour d'horloge sarthois, même si l'ancien directeur de l'équipe Renault F1 a minimisé les motivations d'une telle visite.

"Tout d’abord, j’adore Le Mans", a-t-il déclaré à DirtFish. "C’est un événement formidable et je pense que lorsque vous travaillez dans le sport automobile, vous devez également regarder ce qui se passe. En tant qu’individu, si je veux réussir et proposer également de nouvelles idées, nous [devons] avoir beaucoup de discussions avec les promoteurs et avec la FIA. Il faut savoir ce qui se passe dans les différentes séries et il est juste de dire que l’Endurance se porte très bien."

S'appuyant sur l'exemple du WEC, Cyril Abiteboul soulignait aussi le "besoin de plus de marques, de plus de voitures, de plus de pilotes, de plus de spectacle" en WRC, lui qui a par ailleurs joué un rôle clé afin que la FIA revienne sur sa décision de modifier le règlement technique pour les deux prochaines saisons, avant l'entrée dans le cycle réglementaire attendu pour 2027.

"Nous sommes en rallye et nous voulons que cela fonctionne. Pour le reste, il y a un processus et des investigations en cours", a encore expliqué le patron français en répondant aux questions de Motorsport.com en Lettonie.

"Mais avant tout, je veux décrocher au moins un championnat. Nous serons ici l'année prochaine et ensuite ce sera la révision annuelle de nos plans en WRC. La première chose était d'obtenir de la stabilité en termes de réglementation. La suivante est de comprendre la direction que prend le rallye en tant que sport et en tant que propriété, et de s'assurer qu'il y a toujours une adéquation entre ce que Hyundai veut faire en termes de marketing et le sport."

Thierry Neuville est actuellement en tête du championnat. Photo : Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

"Je peux vous dire que je pousse dans cette direction. Je ne baisse pas les bras. Je n'en ai pas fini avec le rallye. En ce qui me concerne, je pousse le rallye à adopter des directions qui ont un sens pour Hyundai. Je crois qu'il s'agit de nos racines dans le sport auto et qu'il faut être très prudent avant de couper ses racines − c'est toujours un peu dangereux de couper ses racines. Vous m'avez vu, ainsi que d'autres personnes du groupe Hyundai, étudier différentes disciplines, mais aucune décision n'est prise. Nous voulons que cela fonctionne."

"Il n'est pas nécessaire pour le moment de prendre un engagement pour 2026, mais vous pouvez vous attendre à une clarification de notre situation dans un futur très proche", a-t-il ajouté.

L'une des raisons pour lesquelles un départ de Hyundai du WRC paraitrait étrange est que la marque a engagé des ressources importantes pour améliorer sa i20 N Rally1 en vue de 2025. Elle avait prévu d'homologuer une toute nouvelle voiture avant que les propositions de nouvelles règles faites par la FIA − sur lesquelles la fédération a fait marche arrière depuis − n'obligent l'équipe à abandonner ses plans et à se contenter d'une évolution de sa i20 N pour l'année prochaine.

Sur ce sujet, Abiteboul indique que le travail est en cours avec certains composants destinés aux améliorations de 2025 : "Nous en sommes maintenant au point où nous allons recevoir certains des composants de la voiture de l'année prochaine, ce qui représente une grande évolution."

"Nous cherchons à maximiser les ressources et l'attention que nous portons à cette préparation. Les choses se mettent en place. Nous avons déjà reçu les premières pièces. Vous découvrirez bientôt [ce que nous faisons] avec le dossier d'homologation. Il y a pas mal de changements, mais ce n'est pas l'ensemble du programme que nous voulions mener avec l'homologation d'une nouvelle voiture, c'en est une partie."

"Chapeau au bureau d'études, qui n'a pas encore terminé mais qui s'est exécuté malgré toutes les inconnues et les informations très tardives fournies au sujet du contenu technique du règlement."

Ott Tänak au Rallye de Lettonie. Photo : Red Bull Content Pool

Il faut ajouter à cela que Hyundai est confronté à une autre problématique puisque le modèle i20, dont la version Rally1 aligne les victoires depuis plusieurs saisons, verra sa production bientôt abandonnée par la marque.

"Nous devons nous assurer qu'il existe un alignement durable entre le WRC et notre gamme de produits, qui n'est pas entièrement entre les mains du sport", soulignait Abiteboul à DirtFish. "Et il est juste de dire que la voiture que nous utilisons, la i20 N, ne sera plus produite l'année prochaine. Donc, clairement, si nous investissons ce que nous investissons actuellement en WRC, nous avons besoin d'une voiture qui sera capable de rivaliser avec la i20 N ; c'est le but et la justification de notre présence en WRC en premier lieu. Nous devons donc régler tout cela."