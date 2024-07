Le WRC confiant pour conserver les constructeurs déjà engagés

Le Championnat du monde des Rallyes fait "tout" pour conserver ses constructeurs actuels et créer une discipline capable d'attirer au moins une nouvelle marque en 2027, comme l'explique son promoteur. Le WRC s'efforce depuis longtemps d'élargir sa base de constructeurs. Depuis le retrait de Citroën à la fin de l'année 2019, trois marques – Toyota, Hyundai et Ford [via M-Sport] – sont représentées dans la catégorie supérieure.

Cependant, en Pologne au début du mois, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Hyundai se prépare à lancer un programme Hypercar en WEC, jetant le doute sur l'avenir à long terme du constructeur automobile sud-coréen en WRC. Cyril Abiteboul, président de Hyundai Motorsport et directeur de l'équipe, a déclaré qu'une annonce concernant les projets du constructeur en matière de sport automobile, y compris le WRC, serait faite en temps voulu, ce qui pourrait être le cas en septembre.

La nouvelle intervient juste un mois après que la FIA a fait volte-face sur son projet de changement de Règlement Technique pour l'année prochaine, après avoir subi la pression des constructeurs du WRC, préférant finalement opter pour la stabilité pour les deux prochaines années, avant un tout nouveau règlement pour 2027.

Interrogé sur les spéculations autour de Hyundai, le promoteur du WRC estime que le championnat peut conserver ses constructeurs actuels et en attirer un autre en 2027.

"Je ne peux pas dire que je n'ai aucun doute sur le fait que toutes nos marques actuelles resteront, car ce n'est pas notre décision, mais je suis convaincu que nous créerons un championnat tellement bon qu'il vaudra la peine d'être là", a déclaré Peter Thul, directeur principal du sport du promoteur du WRC, à Motorsport.com. "Et en plus de cela, j'espère aussi que, si nous avons une bonne réglementation [2027] d'ici la fin de l'année, nous aurons au moins un constructeur de plus en 2027. C'est notre objectif."

Que va faire Hyundai après 2026 ? Photo de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

"C'est notre souhait, car nous devons faire avancer le championnat. Et encore une fois, je ne peux pas commenter les bruits de couloir concernant les constructeurs. Mais comme je l'ai dit, il faut que le championnat soit assez attrayant pour qu'ils veuillent y rester. C'est ce que nous pouvons et devons faire. Nous ferons tout pour garder [les trois constructeurs actuels] et nous avons eu de bonnes discussions avec eux. Nous sommes ouverts à toute suggestion. Je pense que nous n'avons jamais eu autant de bonnes discussions, qu'il s'agisse du règlement technique ou sportif."

Le promoteur du WRC a également déclaré que l'effort de la FIA en faveur de la stabilité jusqu'à la fin de 2026 était la "bonne décision", mais Thul a réitéré la nécessité de publier le règlement 2027 cette année pour aider les constructeurs à comprendre l'orientation future du championnat. "Je suis plutôt optimiste, je pense que c'est [l'appel de la FIA à la stabilité du Règlement Technique] la bonne décision", a-t-il ainsi ajouté.

"C'était une bonne chose de discuter de tout ça et ce que nous avons maintenant, c'est la stabilité. Mais pour nous, ce qui est encore plus important, c'est que les règlements pour 2027 soient maintenant élaborés très rapidement. Cela signifie que nous en avons besoin cette année parce que nous devons penser à l'avenir. Je pense que tout le monde sait qu'il y a un besoin et qu'il y a déjà beaucoup de travail en cours."

"Nous ne faisons pas les règles, mais nous savons ce qui se passe et je suis très confiant. La situation évolue dans le bon sens. Je pense que tout le monde a une idée commune de ce à quoi cela devrait ressembler. La seule chose est le degré de flexibilité nécessaire pour les différents types de groupes motopropulseurs, ce que je ne sais pas."