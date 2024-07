Dix Rally1 dont cinq Toyota au Rallye de Finlande !

Au tout début du mois d'août, le Rallye de Finlande accueillera le plateau Rally1 le plus fourni de la saison 2024 mais également depuis bien longtemps en WRC. Toyota a en effet officialisé l'engagement de cinq GR Yaris pour cette épreuve, portant à dix le nombre d'équipages au départ dans la catégorie reine pour ce rendez-vous très prisé.

Disputé du 1er au 4 août prochain autour de Jyväskylä, le Rallye de Finlande sera probablement riche en suspense sur les routes toujours aussi rapides et impressionnantes qu'il propose. Outre ses deux titulaires Elfyn Evans et Takamoto Katsuta, ainsi que la promotion déjà annoncée auparavant de Sami Pajari pour ses grands débuts en Rally1, Toyota alignera ses deux Champions du monde, Kalle Rovanperä et Sébastien Ogier.

Concernant ce dernier, l'on aura sans doute davantage d'éléments de réponse concernant sa forme après l'accident de la route qui l'a privé d'une participation en Pologne la semaine dernière, puisqu'il est également engagé sur le Rallye de Lettonie qui aura lieu entre-temps, du 18 au 21 juillet.

Chez Hyundai, la troisième voiture s'ajoutant à celles de Thierry Neuville et Ott Tänak reviendra au local de l'étape, Esapekka Lappi, tandis que M-Sport se contentera de deux voitures pour ses titulaires Adrien Fourmaux et Grégoire Munster.

Il est également à noter que le directeur de Toyota en WRC, Jari-Matti Latvala, sera au départ dans la catégorie Rally2 avec une voiture de la marque japonaise, où il fera face aux habitués Oliver Solberg, Teemu Suninen, Emil Lindholm, Gus Greensmith et Pierre-Louis Loubet. L'an passé, il avait déjà roulé en Finlande mais en Rally1, terminant cinquième.

"C'est génial d'avoir 10 voitures Rally1 dans notre liste d'engagés, dont trois pilotées par des Finlandais, ça raconte une belle histoire pour nous", se réjouit Kai Tarkiainen, patron du Rallye de Finlande. "C'est très particulier de voir un tel investissement consenti par Toyota avec cinq Rally1. Nous aurons trois Champions du monde sur les routes avec Kalle Rovanperä, Sébastien Ogier et Ott Tänak, qui devront attaquer fort pour battre Elfyn Evans, le tenant du titre."