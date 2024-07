Ogier suffisamment rétabli pour faire son retour dès la Lettonie

Sébastien Ogier pourra faire son retour à la compétition dès le Rallye de Lettonie la semaine prochaine, auquel il avait prévu de participer avec Toyota avant d'enchaîner sur une présence également au Rallye de Finlande, début août.

L'octuple Champion du monde avait dû déclarer forfait au Rallye de Pologne il y a deux semaines, après avoir été victime d'un accident de la route survenu lors des reconnaissances, aux côtés de son copilote Vincent Landais. Il avait passé une nuit à l'hôpital avant d'être renvoyé chez lui pour se reposer, ne souffrant d'aucune blessure grave mais nécessitant de faire l'impasse sur la manche finalement remportée par Kalle Rovanperä, pourtant appeler à le suppléer au pied levé.

Sébastien Ogier est présent au Festival of Speed de Goodwood depuis jeudi, où il a notamment pris le volant d'une Toyota GR Yaris à son nom, ce qui laissait déjà augurer la bonne nouvelle. Ce vendredi matin, le constructeur japonais a officiellement confirmé son engagement sur les deux prochains rallyes, alors qu'il occupe toujours la quatrième place du championnat à 44 points de Thierry Neuville malgré son programme partiel et ce forfait en Pologne.

"Ce qui s'est passé lors de nos préparatifs en Pologne était assez malheureux", explique Sébastien Ogier. "Après un peu de repos et l'aide de mon équipe médicale, j'ai pu me rétablir assez vite et j'ai hâte d'être de retour au volant d'une voiture de rallye en Lettonie."

"Le défi d'un nouveau rallye est généralement quelque chose que j'aime et c'est l'une des raisons pour lesquels nous avions ajouté cette épreuve à notre programme. L'objectif sera de trouver rapidement le feeling sur des routes à très haute vitesse après avoir manqué la Pologne, mais je suis toujours enthousiaste à l'idée de relever un nouveau défi. On verra ce que l'on peut faire."

Toyota engagera quatre GR Yaris Rally1 en Lettonie puisque Kalle Rovanperä, lui aussi sur un programme partiel en 2024, sera également de la partie aux côtés de Sébastien Ogier, en plus des deux titulaires habituels que sont Elfyn Evans et Takamoto Katsuta.