Le Rally di Roma Capitale affiche ses ambitions de WRC

Le Rally di Roma Capitale vise une entrée au calendrier WRC à l'avenir. Les organisateurs assurent qu'ils "travaillent dur" pour que leur épreuve puisse s'élever au niveau du Championnat du monde, comme l'ont fait d'autres rallyes de niveau européen récemment.

Épreuve asphalte, ce rallye dont la 12e édition se déroulait le week-end dernier, se court autour de la ville de Fiuggi, dans la banlieue de la capitale italienne. Elle n'a cessé de gagner en importance après avoir obtenu sa place au calendrier de l'ERC en 2017. Remporté dimanche par Andrea Crugnola, le rallye romain est devenu le dernier en date à vouloir passer de l'ERC au WRC après le Rallye de Lettonie, qui a obtenu son ticket cette année, et le Rallye des îles Canaries qui intégrera le programme la saison prochaine.

Au mois de juin, déjà, alors que l'épreuve italienne du WRC se déroulait en Sardaigne, les spéculations allaient bon train quant aux ambitions du Rally di Roma Capitale. Après la tenue de cette édition 2024, qui faisait office de cinquième manche de l'ERC, Max Rendina, aujourd'hui à la tête de l'organisation du rallye, a exposé à Motorsport.com ses ambitions pour cette épreuve.

"Nous travaillons pour cela [pour atteindre le WRC, ndlr]. Ce n'est pas seulement notre mission car nous devons parler avec la FIA et WRC Promoter et la fédération italienne [ACI], mais nous travaillons dur pour cela. Si nous n'y arrivons pas, nous essaierons à nouveau", a expliqué l'ancien pilote, titré en 2017 dans la catégorie Production.

Lire aussi : WRC Hyundai laisse Neuville et Tänak se battre pour le moment

Si le calendrier 2025 n'est pas encore dévoilé, il est probable que 2026 soit l'échéance la plus proche à laquelle le Rally di Roma Capitale peut espérer figurer au programme du WRC si sa candidature devait être retenue, la Sardaigne ayant encore une année de contrat pour accueillir la manche italienne du championnat.

Depuis que le rallye national a quitté Sanremo pour la Sardaigne en 2004, les routes de terre de l'île ont toujours figuré à l'agenda, à la seule exception de 2009. Le WRC a également compté une autre étape en Italie pendant les saisons marquées par les restrictions liées au Covid, avec la tenue du Rallye de Monza en 2020 et 2021.

Une Super Spéciale au Colisée

Pour prétendre prendre cette place, le Rally di Roma Capitale devrait mettre en place un certain nombre de changements, et par exemple très probablement augmenter son kilométrage de spéciales, qui était cette année de 189,52 km. En revanche, Max Rendina estime que la Super Spéciale qui se tient auprès du Colisée de Rome est un réel atout pour défendre ce projet WRC.

"La seule chose que personne ne peut copier, c'est [la spéciale du] Colisée, donc si le projet WRC devient réalité, il fera partie du jeu, peut-être avec une spéciale plus longue et des caractéristiques différentes", a expliqué Max Rendina.

Bientôt un rallye WRC près du Colisée de Rome ? Photo : Red Bull Content Pool

Hayden Paddon, lui-même ancien du WRC, a participé aux deux dernières éditions du Rally di Roma Capitale et estime que l'épreuve a le potentiel pour se hisser au niveau du WRC. "Je pense que tous les rallyes ERC sont suffisamment bons pour être au niveau du WRC", a déclaré le Néo-Zélandais à Motorsport.com, après avoir fini sixième le week-end dernier.

"Nous avons vu avec la Lettonie que les rallyes peuvent faire leurs preuves avant d'entrer en WRC. La façon dont ils sont gérés, l'organisation, les itinéraires, tout cela pourrait être copié-collé dans une épreuve WRC. C'est pourquoi ce sont de bonnes répétitions générales s'ils ont une opportunité en WRC."

Aux yeux de Paddon, la spéciale disputée près du Colisée offre une excellente opportunité de faire découvrir le rallye aux non-initiés : "C'est assez unique et c'est la beauté des super spéciales. Il s'agit d'amener le rallye vers les gens. Peu importe ce que nous, les pilotes, pensons, il s'agit de courir devant des gens qui ne voient pas de voitures de rallye en temps normal. C'est l'un des monuments les plus uniques et les plus historiques du monde et nous faisons du rallye autour !"