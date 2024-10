Avec l'avenir de Fourmaux en suspens, M-Sport est dans l'attente

L'incertitude plane sur la composition de l'équipe M-Sport pour le championnat du monde des Rallyes 2025, alors que les spéculations vont bon train quant à l'avenir de son leader actuel, Adrien Fourmaux.

La structure soutenue par Ford réalise souvent ses mouvements sur le marché des pilotes en fin d'année et cette saison n'est pas différente alors qu'elle prévoit toujours d'aligner deux Ford Puma Rally1 à plein temps l'année prochaine.

La décision de réintégrer Fourmaux dans le programme Rally1, après une année 2023 passée en Rally2, a porté ses fruits puisque le Français a terminé huit fois dans les cinq premiers, dont quatre fois sur le podium (Suède, Kenya, Pologne et Finlande). À ce stade de la saison, le Français ne compte que six points de moins que ce que le champion du monde 2019 Ott Tänak, qu'il a remplacé, avait rapporté en 2023.

L'impressionnante progression de Fourmaux fait du Français de 29 ans une option intéressante. Le champion de Grande-Bretagne des Rallyes 2023 est d'ailleurs pressenti pour rejoindre Hyundai et piloter la troisième voiture de la marque coréenne pour la saison prochaine.

Interrogé par Motorsport.com sur le projet de son équipe pour 2025, Richard Millener, directeur de M-Sport, affirme que "rien n'a été signé avec qui que ce soit" à l'heure actuelle. "C'est totalement en suspens et rien n'est signé avec qui que ce soit, toutes les options sont sur la table, comme d'habitude pour M-Sport à ce stade de l'année. Nous voulons l'équipe la plus forte possible pour les deux voitures de l'année prochaine ; c'est l'objectif et ce sur quoi nous continuons à travailler."

L'équipe souhaite conclure un nouveau contrat avec Fourmaux et n'a pas renoncé à le conserver en dépit des rumeurs. Cependant, si elle devait chercher ailleurs, elle semble déjà avoir une shortlist assez clair pour occuper ses deux baquets.

Grégoire Munster, son autre pilote à temps plein, a sans doute réalisé sa meilleure performance en Rally1 à ce jour au Chili, où il s'est hissé jusqu'à la quatrième place, faisant jeu égal avec les meilleurs temps des spéciales, avant de terminer à la septième place.

Cette performance, qui intervient après une campagne très irrégulière, pourrait être de bon augure pour son avenir, même si Millener estime que le Luxembourgeois doit encore rester concentré en vue des deux derniers rallyes de la saison. "Il doit se concentrer sur un rallye à la fois. Il ne doit pas penser à la façon de s'assurer d'avoir un volant l'année prochaine. Il faut qu'il fasse de son mieux à chaque rallye et qu'il attende de voir ce qui se passera à la fin de l'année."

Un autre pilote que M-Sport garde à l'œil est Martins Sesks, après ses trois apparitions en Rally1 pour le compte de l'écurie. Le Letton de 25 ans s'est hissé à la cinquième place en Pologne, puis sur le podium provisoire en Lettonie avant de connaître un problème mécanique. Sesks a cependant admis après sa dernière prestation au Chili qu'il ne savait pas de quoi l'avenir serait fait.

"Comme il le dit lui-même, il ne sait pas ce qui l'attend et je ne sais pas non plus ce que l'avenir lui réserve, il y a beaucoup de choses en suspens, mais c'était bien de lui donner cette opportunité et maintenant il faut attendre de voir ce qui se passera dans les semaines à venir", a déclaré Millener.

En dehors de ces deux pilotes, les informations de Motorsport.com laissent entendre que les prétendants au titre WRC2, Oliver Solberg et Yohan Rossel, figurent sur la liste de l'équipe pour 2025.