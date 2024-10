La FIA n'exclut pas un moteur 100% électrique pour le WRC en 2027

Les motorisations entièrement électriques, hybrides et à combustion interne constituent des options pour le règlement 2027 du championnat du monde des Rallyes, selon le directeur technique de la FIA, Xavier Mestelan Pinon.

La fédération travaille depuis plus de 18 mois sur l'orientation future des catégories Rally1 et Rally2 du WRC et devrait présenter son règlement 2027 lors du Conseil mondial du sport automobile en décembre.

L'instance dirigeante du sport automobile mondial espère créer un ensemble de règles qui préservera l'engagement des constructeurs actuels et attirera de nouvelles marques dans la discipline. Alors que des décisions sur le règlement 2027 restent encore à prendre, il semble que la proposition que le groupe de travail de la FIA a publiée en février offre un cadre relativement précis à ce qui pourrait être l'avenir du Rally1 et du Rally2

Le châssis à structure spatiale du Rally1 instauré en 2022, qui a augmenté le niveau de sécurité et s'est adapté aux différentes formes de carrosserie des modèles de voitures, devrait être maintenu avec des adaptations. Des projets visant à ouvrir la construction de châssis aux sociétés de tuning, et non plus aux seuls constructeurs, sont en cours de discussion.

La FIA s'efforce aussi de réduire les coûts, le chiffre précédemment avancé de 400 000 euros pour une Rally1 alimentant les discussions en cours. Ces voitures devraient être basées sur des véhicules de route et devraient subir une baisse de performance et une réduction de l'aérodynamisme afin de rendre la catégorie plus accessible aux pilotes en devenir.

Concernant la motorisation, la combustion interne, l'hybride et le 100% électrique restent sur la table des discussions, de même que la possibilité d'une certaine forme d'équivalence technologique si les règles évoluent pour s'ouvrir à plusieurs technologies.

"Nous pouvons considérer que toutes les technologies sont appropriées, mais ce qui est important, c'est de prendre la meilleure décision possible, à savoir ce qui est bon pour le rallye en termes de technologie et quel championnat est bon pour chaque technologie", a déclaré Mestelan Pinon à Motorsport.com.

La Toyota d'Elfyn Evans au départ du Rallye Monte-Carlo. Photo de: Toyota Racing

"Aujourd'hui, nous croyons fermement que le biocarburant ou le carburant synthétique est une bonne affaire et après cela, nous voulons ouvrir les règles pour électrifier le moteur. Quand je dis cela, il pourrait s'agir d'un véhicule hybride ou d'un véhicule 100% électrique. C'est quelque chose que nous devons encore finaliser, mais c'est l'objectif."

"Ce serait basé sur le même châssis, donc avec la même suspension, la même carrosserie, etc. parce qu'il est important qu'une voiture à moteur à combustion interne et un véhicule électrique aient les mêmes performances. Bien sûr, il faudrait définir une équivalence de technologie mais c'est quelque chose que nous gérons bien dans d'autres disciplines."

"L'objectif est à nouveau d'avoir plus de voitures dans la catégorie Rally1, ce qui signifie que le véhicule de base sera à moteur à combustion interne. Nous croyons fermement qu'une version électrifiée pourrait avoir du sens et nous avons eu des discussions avec des nouveaux venus potentiels et des constructeurs actuels, il est donc très difficile de dire ce qu'il en sera."

"Nous devons faire preuve d'ouverture d'esprit. Il est trop compliqué de dire si l'orientation sera combustion interne et 100% électrique ou combustion et électrique plus hybride ; il est trop tôt. Mon opinion personnelle est que le 100% électrique pourrait avoir du sens parce que pour des spéciales de 35 kilomètres, c'est facile à gérer avec le même niveau de performance que le moteur à combustion interne et vous pouvez avoir une unité de recharge à la fin de chaque spéciale."

"C'est une chose que nous devons décider avec le président de la Commission WRC, mais aussi avec les constructeurs, les promoteurs et le Conseil mondial du sport automobile, de sorte qu'il s'agisse d'une décision globale."

Le Rally1 a adopté la motorisation hybride en 2022 avec des moteurs turbo de 1,6 litre associés à un kit hybride fourni par Compact Dynamics et générant environ 500 chevaux sur de courtes périodes.