Le WRC en passe de supprimer l'hybride dès 2025 ?

Il semble qu'il y ait une forte probabilité que la FIA décide d'abandonner la puissance hybride dans la catégorie reine du WRC, une décision qui a été déclenchée par un changement à la mi-saison du guide d'utilisation de l'unité hybride par le fournisseur de contrôle Compact Dynamics. Le groupe de travail de la FIA, formé pour "évaluer et recommander l'orientation future du rallye", a proposé de supprimer la puissance hybride dans le cadre d'une série de changements pour 2025 en février dernier.

Cependant, les équipes du WRC se sont opposées à ces changements, ce qui a eu pour effet de maintenir le règlement Rally1 actuel pour 2025 et 2026, dans ce qui a été perçu comme un revirement de la part de la FIA. Comme indiqué précédemment, les nouvelles directives de sécurité de Compact Dynamics stipulent que si l'unité hybride de 130 kW subit trois chocs de plus de 15 g ou un choc de plus de 25 g, elle doit être démontée et renvoyée au fournisseur pour une réparation complète qui peut prendre des mois.

Les équipes pensent que le changement introduit au Rallye de l'Acropole en septembre augmentera de manière significative les coûts de réparation des unités hybrides, l'une d'entre elles affirmant qu'elle ne serait plus financièrement viable. Un vote électronique de la FIA a été organisé depuis, au cours duquel les équipes ont exprimé leur opinion sur le maintien de la motorisation hybride l'année prochaine, une décision qui n'a pas encore été prise.

Richard Millener, directeur de l'équipe M-Sport Ford, explique que les "coûts extrêmes" liés à l'utilisation des unités hybrides ont rendu cette solution impossible pour l'équipe Ford l'année prochaine.

"Je pense que je l'aimerais toujours [l'hybride] pour ce qu'elle représente, et ce que nous essayons de faire en termes de championnat avec la technologie hybride est toujours important", a déclaré Millener à Motorsport.com. "Mais malheureusement, avec les règles que nous avons concernant la sécurité des unités et la façon dont elles doivent être réparées après un choc, avec des coûts extrêmes pour les réparer, ce n'est pas faisable pour nous."

Photo de: Red Bull Content Pool

"Ce n'est pas une demande de retrait pour ce qu'elle est, c'est une demande de retrait parce que nous ne pouvons pas la réparer et la faire rouler à un prix économique pour M-Sport. Nous parlons de quelques millions d'euros supplémentaires pour le faire et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons gérer. Je l'ai déjà dit, nous avons besoin d'un leadership fort et d'une image forte de la direction que nous prenons, et nous avons du mal à le faire."

"Les gens vont biaiser la raison et je suis sûr que les gens vont blâmer les équipes et certains vont blâmer la FIA, mais le fournisseur n'est pas en mesure de nous donner le produit de la manière dont nous avons besoin qu'il fonctionne pour nous."

De son côté, Toyota espère qu'une solution raisonnable pourra être trouvée, mais la marque japonaise se demande si la puissance hybride est toujours nécessaire à l'avenir.

"La situation n'est pas idéale, c'est certain", a déclaré Jari-Matti Latvala, directeur de l'équipe Toyota, à Motorsport.com. "Nous ne voulons pas que les dépenses augmentent et nous voulons garder les choses simples, et si cela devient trop compliqué, la question est de savoir si nous en avons vraiment besoin [des unités hybrides]."

"Je pense que, du point de vue des performances, les voitures sont assez bonnes même sans cela. Mais il ne faut pas que cela devienne trop difficile pour les équipes et s'il y a un risque que des équipes ne puissent pas participer au championnat du monde des Rallyes parce qu'elles n'ont plus d'unités, alors il ne faut pas que ce soit le cas."

"C'est difficile de faire fonctionner ces unités et si elles ont un impact, elles doivent être réparées et cela prend du temps, nous devons donc trouver une solution raisonnable. En fin de compte, si c'est trop difficile, il est plus facile de s'en passer."

Photo de: Red Bull Content Pool

Hyundai a déjà exprimé son soutien à la motorisation hybride cette année, mais même son directeur d'équipe Cyril Abiteboul a admis qu'il accepterait un changement si cela permettait d'assurer l'avenir de ses concurrents en WRC.

"Je pense que l'électrification est la direction que prend le monde. Nous savons qu'il s'agit d'une tendance permanente et nous sommes donc toujours favorables à l'électrification du sport automobile, à l'électrification du WRC", a déclaré Abiteboul à Motorsport.com. "Nous ne demanderons jamais de manière active ou proactive le retrait de l'hybride du WRC. Cela dit, nous devons aussi être pragmatiques et reconnaître que la communauté du WRC est une petite communauté et que, comme toute petite communauté, nous devons nous protéger les uns les autres."

"Si des mesures doivent être prises pour garantir la présence de participants et de concurrents aux événements, nous accepterons de les prendre. Nous ne voulons pas être égoïstes. Je pense que personne ne peut se permettre d'être égoïste dans la situation actuelle du WRC."

"Nous devons prendre une décision très rapidement. Nous sommes en train de commander des pièces, pas l'hybride lui-même, car cela a déjà été fait depuis un certain temps. Si l'hybride devait être retiré, je pense que c'est quelque chose que nous voudrons savoir le plus rapidement possible afin d'éviter les coûts [inutiles]."