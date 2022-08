Neuville : Le succès de Tänak, source d'une "surdose de motivation"

Charger le lecteur audio

Il n'y aura finalement pas eu de nouvelle victoire pour Thierry Neuville en Belgique. Le régional de l'étape attendait en effet avec grande impatience les retrouvailles du WRC avec l'asphalte ce week-end au Rallye d'Ypres, où il s'était imposé l'an dernier, emmenant un doublé Hyundai devant Craig Breen.

Une façon de se resynchroniser en quelque sorte après des dernières manches où il avait constamment évolué dans l'ombre de son coéquipier Ott Tänak. Privé de victoire depuis le Rallye de Catalogne 2021 et de podium depuis le Rallye de Croatie disputé en avril dernier, son épreuve nationale semblait donc être le lieu idéal pour se relancer.

Cela en a d'ailleurs bien pris le chemin dans un premier temps, Neuville s'emparant des rênes de l'épreuve suite à l'abandon de Kalle Rovanperä dès l'ES2 et aux déboires d'Elfyn Evans, victime d'une crevaison lente et de dix secondes de pénalité vendredi après-midi. Loin de se reposer sur ses lauriers, le pilote Hyundai a alors mené la course tambour battant, signant huit scratchs sur les 14 premières spéciales, jusqu'au délétère 15e tronçon chronométré samedi après-midi, Wijtschate 2.

Là, Neuville s'est fait piéger par une altération de l'adhérence à l'intérieur d'un virage serré à gauche, où avait été projetés des graviers par les voitures l'ayant précédé. La punition a été immédiate, sa i20 N se dérobant, victime de sous-virage, pour finir sa course dans le fossé, heurtant au passage un poteau téléphonique.

Il faudra alors toute la bienveillance des spectateurs présents sur place pour extirper la Hyundai de son fâcheux emplacement, mais le mal était fait : sa voiture ayant subi des dégâts rédhibitoires à l'avant, Neuville a été contraint de renoncer quelques dizaines de mètres plus loin sur une route d'accès.

Malgré l'énorme désillusion, c'est pourtant avec un calme olympien que le natif d'outre-Quiévrain analysait le déroulé des événements après-coup, préférant souligner le succès de son coéquipier Tänak ainsi que les points positifs à tirer de cette neuvième manche de la saison. "C'est un week-end décevant pour nous ainsi que pour les fans. J'adresse mes félicitations à Ott qui a été chercher la victoire après que nous ayons perdu la première place samedi", a ainsi déclaré le Belge. "L'équipe a fait un travail incroyable, et ce résultat va [nous] donner une surdose de motivation. De mon côté, la chose la plus positive à tirer de cette manche c'est la fiabilité et la performance de la voiture. Cela fait trois rallyes que nous parcourons sans rencontrer le moindre problème majeur."

L'aide des spectateurs n'y aura rien fait : Neuville a été contraint à l'abandon alors qu'il était en tête au Rallye d'Ypres.

Une attitude louée au sein de l'équipe

Après un début de saison où de nombreux résultats prometteurs ont été gâchés par une mécanique défaillante, voilà maintenant que c'est l'humain qui pèche avec une erreur de pilotage. Et ce ne sont sans doute par les trois petits points glanés lors de la Power Stage qui seront de nature à consoler Neuville, qui a malgré tout pris le parti de faire bonne figure et surtout de prendre sur lui.

Un comportement jugé exemplaire par le patron de l'équipe Hyundai, Julien Moncet, qui a tenu à le faire remarquer. "L'abandon de Thierry et Martijn [Wydaeghe, son copilote] les ont amenés à se concentrer exclusivement sur la Power Stage", observe celui-ci. "J'ai été très impressionné par la capacité de Thierry à réagir de manière aussi positive compte tenu de la déception. C'est une attitude dont il faut s'inspirer."

Reste à savoir si Neuville aura la possibilité de décrocher un résultat probant qui se fait désormais attendre depuis un certain temps, le championnat prenant la direction de la Grèce à l'occasion du Rallye de l'Acropole pour la prochaine manche mi-septembre. Une épreuve terre, ce qui n'est pas nécessairement la tasse de thé du pilote belge, qui tentera malgré tout de déjouer les pronostics.