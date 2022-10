ES9 à 11 - Ogier creuse l'écart, la dernière spéciale neutralisée

Charger le lecteur audio

Après avoir pris possession de la tête de course hier après-midi, Sébastien Ogier a poussé son avantage ce samedi matin, grâce notamment à une remarquable prestation dans l'ES10, Querol - Les Pobles 1. Le Français affiche désormais 9"7 d'avance sur son coéquipier Kalle Rovanperä, qui continue de serrer les dents en deuxième position alors que Thierry Neuville s'est sensiblement rapproché.

Le Belge, en manque de confiance hier, semble en effet avoir retrouvé de l'allant aujourd'hui. Concrètement, cela s'est matérialisé par l'obtention du premier scratch de la journée au profit du pilote Hyundai, puis du deuxième temps lors de la spéciale suivante.

Le vainqueur du Rallye de l'Acropole aurait d'ailleurs pu poursuivre sa remontée ce matin mais l'ES11 a été neutralisée à la suite d'un gros accident de Gus Greensmith. L'Anglais, qui évoluait à la dixième place du classement général, est parti à la faute dans un enchaînement rapide.

D'abord victime de sous-virage puis en dernière instance de survirage dans un droite rapide, le pilote M-Sport est venu percuter latéralement et à haute vitesse la glissière pour venir s'immobiliser, dans le sens contraire de la marche, au milieu de la route, empêchant de fait le passage des autres concurrents.

La dernière spéciale de la matinée finalement annulée, le classement est donc celui constaté à l'issue de l'ES10. Derrière le trio de tête composé d'Ogier, Rovanperä et Neuville, on retrouve ainsi Ott Tänak. Après avoir souffert de multiples problèmes au niveau de son système hybride hier, l'Estonien n'a pas réussi à véritablement trouver le rythme jusqu'ici, et accuse 27"2 de retard sur le leader.

Il devance un Dani Sordo qui n'a pas caché être assez déçu de ses propres performances. Relégué à plus d'une minute, l'Espagnol ne parvient pas pour l'instant à hausser son niveau de jeu, alors que la perspective d'un troisième podium consécutif sur ses terres s'éloigne au fil des spéciales. "Il n'y a aucun problème [avec la voiture]. J'essaie simplement d'être rapide mais les chronos ne sont pas très bons", a déploré le pilote Hyundai au micro du site officiel du WRC. "Je n'aime pas les excuses. Je ne suis pas rapide. J'ai suffisamment d'expérience sur asphalte pour être rapide et la voiture est dans le coup, donc je ne sais pas [ce qu'il se passe]."

Duel entre Evans et Breen

Derrière Sordo, on retrouve Elfyn Evans et Craig Breen. Les deux hommes se sont livré une belle bataille ce matin, mais c'est bien le premier cité qui conserve pour l'heure l'avantage avec 6"2 d'avance sur l'Irlandais.

Vient ensuite Takamoto Katsuta au huitième rang, le Japonais qui redouble de prudence sur les routes où il avait abandonné dès la première spéciale l'an dernier. Après avoir essuyé son premier abandon en près d'un an il y a trois semaines en Nouvelle-Zélande, celui-ci semble bien décidé à renouer avec la régularité qui a fait sa réputation cette saison en Catalogne. Les Français Adrien Fourmaux et Pierre-Louis Loubet bouclent quant à eux le top 10.

La compétition reprendra à présent à 14h14 avec l'ES12, Savallà 2.

