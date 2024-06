Ogier et Landais impliqués dans un accident de la route en Pologne

Peu avant 11h00 ce mardi matin, Toyota a annoncé sur ses réseaux sociaux que Sébastien Ogier et Vincent Landais avaient été victimes d'un accident de la route lors d'une reconnaissance en marge du Rallye de Pologne qui doit se tenir ce week-end.

"Seb et Vincent ont été impliqués dans un accident de la route lors des reconnaissances pour le Rallye de Pologne et ont été transportés pour des examens médicaux", peut-on notamment lire sur X (anciennement Twitter). "Nous communiquerons de plus amples informations en temps voulu."

Plus tard, cité par DirtFish, Toyota a donné plus de précisions quant à l'accident : "Sébastien Ogier et Vincent Landais ont été transportés à l'hôpital pour des examens suite à une collision routière lors de la reconnaissance du Rallye de Pologne, septième manche du Championnat du monde des Rallyes 2024 de la FIA."

"L'incident s'est produit alors qu'Ogier et Landais, qui courent pour Toyota Gazoo Racing WRT en WRC, préparaient leurs notes pour la spéciale de Goldap, qui constituera les ES10 et SS14 du rallye ce samedi. Ogier et Landais conduisaient une voiture de route, comme c'est la pratique habituelle pour les reconnaissances en rallye."

"Le conducteur de l'autre véhicule impliqué, une personne du public, a également été transporté à l'hôpital pour des examens médicaux."

S'ils obtiennent le feu vert médical, Ogier et Landais doivent participer ce week-end à leur cinquième rallye de la saison et le quatrième consécutif dans le programme partiel de l'octuple Champion du monde. Sur les quatre manches déjà disputées lors de cette campagne, le duo en a remporté deux (en Croatie et au Portugal) et n'a échoué qu'à 0"2 de la victoire en Sardaigne au début du mois de juin.

Ce lundi, il avait aussi été annoncé par Toyota qu'Ogier était attendu au Rallye de Lettonie.