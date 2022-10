ES12 à 15 - Ogier solide leader, lutte acharnée pour la deuxième place

Charger le lecteur audio

Sébastien Ogier continue son cavalier seul aux commandes du Rallye de Catalogne. Le Français a fait son trou en tête de course ce samedi en remportant trois des six spéciales disputées, pour porter son avance à 20"7 sur son plus proche poursuivant.

Le pilote Toyota n'était ainsi pas mécontent de sa performance du jour à l'arrivée de l'ES15, courue dans les rues de Salou. "Cela a été une très bonne journée pour nous. On a pris du plaisir dans la voiture, et les temps ont suivi. C'est toujours ce dont vous rêvez lorsque vous vous rendez sur un rallye. Honnêtement, jusqu'ici je suis content de ma saison mais bien sûr ce serait bien de décrocher une victoire. On est en bonne position pour le faire à présent, mais il reste encore un long chemin à couvrir."

L'octuple Champion du monde a été aidé par le duel implacable que se livrent actuellement Kalle Rovanperä et Thierry Neuville pour la place de dauphin. Les deux hommes se sont en effet rendu coup pour coup tout au long de la journée, et c'est finalement le Belge qui pointe en deuxième position au soir de cette deuxième étape.

Le pilote Hyundai a pris l'ascendant lors de la dernière spéciale de la journée, disputée à proximité du port de Salou sur un parcours très concis de 2,15 km. Rien n'est encore fait cependant, alors que 1"4 seulement sépare les deux adversaires, qui auront encore l'occasion d'en découdre demain au travers de quatre spéciales.

Neuville a pris l'avantage sur Rovanperä dans la dernière spéciale du jour.

Derrière eux, Ott Tänak semble devoir se diriger vers une quatrième place sans éclat. Le pilote estonien, qui a rencontré à deux reprises des problèmes au niveau de son unité de puissance hybride hier, a néanmoins haussé le ton dans l'après-midi en terminant deuxième à trois reprises.

Il n'en demeure pas moins distancé dans la lutte pour le podium, puisqu'il accuse plus de 14" de retard sur Rovanperä. Un écart qui sera bien difficile à combler sur les 56 km de parcours chronométré qui restent à parcourir demain.

Un scratch pour Sordo

Dani Sordo occupe pour sa part le cinquième rang et assure la présence de trois Hyundai dans le top 5. Déçu jusqu'ici par ses performances ce week-end, l'Espagnol a tout de même connu un regain de forme lors du second passage et signé le meilleur temps dans l'ES14.

Un meilleur temps qui devrait le mettre à l'abri d'un retour d'Elfyn Evans, trop concentré à repousser les attaques d'un Craig Breen qui s'est plaint en fin de journée de surchauffe au niveau de ses pneus avant.

Takamoto Katsuta évolue quant à lui toujours en huitième position, devant les Français de chez M-Sport, Adrien Fourmaux devançant Pierre-Louis Loubet. Leur coéquipier, Gus Greensmith, a de son côté été victime d'un accident qui a provoqué la neutralisation de l'ES11, et a été contraint à l'abandon.

L'Anglais tentera néanmoins de repartir demain, et prendre part aux quatre spéciales qui restent encore à parcourir dimanche avant l'arrivée de ce Rallye de Catalogne. La première d'entre elles, Pratdip 1, se déroulera de nuit avec un départ prévu à 07h00.

Scratchs de la 2ème étape

ES9 : T. Neuville

ES10 : S. Ogier

ES11 : annulée

ES12 : S. Ogier

ES13 : S. Ogier

ES14 : D. Sordo

ES15 : T. Neuville

Rallye de Catalogne - Classement à l'issue de l'ES15