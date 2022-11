ES1 - Ogier prend les devants pour la dernière de la saison

Charger le lecteur audio

Pour la première fois depuis 2010, le Japon a fait ce jeudi son grand retour au calendrier du WRC. L'épreuve nippone boucle en effet la saison 2022 avec un parcours 100% asphalte, qui devrait faire la part belle, à l'instar du Rallye de Catalogne il y a trois semaines, à la précision du pilotage.

Aux écarts réduits aussi, comme on a pu le constater au terme de la Super Spéciale de Kuragaike Park, qui ouvrait les hostilités ce jeudi matin (jeudi soir au Japon). Le groupe de tête se tient en effet dans un mouchoir de poche avec six dixièmes de seconde couvrant le top 5.

Et comme un symbole, c'est Sébastien Ogier qu'on retrouve en tête de course, le Français restant le dernier pilote à s'être imposé au pays du soleil levant il y a 12 ans, alors qu'il évoluait pour le compte de Citroën. Auteur de son premier succès de l'ère hybride en Espagne, le pilote Toyota entend bien faire coup double ce week-end sur les terres du constructeur japonais.

Et visiblement, ce n'est pas un changement de copilote qui semble de nature à le perturber dans son objectif – Vincent Landais, qui a œuvré jusqu'ici cette saison auprès de Pierre-Louis Loubet, remplace Benjamin Veillas, dont la collaboration avec Ogier a trouvé un terme dans la foulée du Rallye de Catalogne.

"Les reconnaissances ont été intenses, mais je dois dire que Vincent fait du bon travail jusqu'ici", a salué Ogier au tout premier point stop du rallye. "On a réalisé une bonne spéciale ce soir, donc jusqu'ici tout va bien. Mais c'est demain que les choses sérieuses vont commencer."

Tir groupé aux avant-postes

L'octuple Champion du monde devance d'un cheveu son plus proche adversaire, Craig Breen, et de deux dixièmes Ott Tänak. Thierry Neuville, qui avait réalisé conjointement avec Elfyn Evans le meilleur chrono lors du shakedown, se retrouve pour sa part en quatrième position, devant le Champion du monde 2022 Kalle Rovanperä.

Evans et Takamoto Katsuta, qui évolue pour la première fois de sa carrière devant son public, sont quant à eux respectivement sixième et septième, alors qu'on retrouve ensuite Gus Greensmith, Dani Sordo et Emil Lindholm, qui boucle le top 10.

La deuxième spéciale de ce Rallye du Japon aura lieu ce soir à 23h02 heure française, avec Isegami's Tunnel 1, un parcours long de 23,29 km.

Rallye du Japon - Classement à l'issue de l'ES1