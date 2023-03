Ogier leader sans partage avant la dernière journée au Mexique

Charger le lecteur audio

Sébastien Ogier avait pris les commandes du Rallye du Mexique dans la matinée de samedi, à la faveur de l'accident d'Esapekka Lappi dans la toute première spéciale de la journée. Par la suite, il s'est employé à maintenir son avantage puis à creuser encore plus l'écart sur ses rivaux, pour le moment impuissants à stopper l'octuple Champion du monde dans sa marche en avant.

Le Français possède ainsi, au terme de la journée de samedi, 35,8 secondes d'avance sur son équipier chez Toyota, Elfyn Evans, et 40,1 secondes sur la Hyundai de Thierry Neuville. Dans le même temps, l'autre Toyota de Kalle Rovanperä pointe à 1 minute et 34 secondes et le top 5 est complété par Dani Sordo sur la dernière i20 N en lice, à 2'21.

La première spéciale de l'après-midi, l'ES15 d'Ibarrilla, a été annulée en raison des dégâts causés par l'accident de Lappi dans le passage de la matinée. Les équipages ont donc directement enchaîné sur l'ES16 dans laquelle Ogier a écrasé toute concurrence en battant son plus proche rival de huit secondes au terme des 22,56 km. Par la suite, il s'est contenté d'assurer alors que Thierry Neuville signait le temps scratch de l'ES17 et qu'Ott Tänak revenait aux portes du top 10 en remportant les ES18 et 19.

L'ES17 de Rovanperä n'a pas été très bonne, le Champion du monde en titre commettant une erreur et partant en tête-à-queue pour perdre une quinzaine de secondes, alors que du côté de M-Sport, Pierre-Louis Loubet a de nouveau été victime d'un problème après avoir accroché une pierre qui a cassé son demi-train arrière droit. Il a été contraint à un second abandon en deux jours mais reviendra ce dimanche.

Scratch de samedi

ES11 : S. Ogier

ES12 : T. Neuville

ES13 : T. Neuville

ES14 : T. Neuville

ES15 : annulée

ES16 : S. Ogier

ES17 : T. Neuville

ES18 : O. Tänak

ES19 : O. Tänak

Rallye du Mexique - Classement après l'ES19