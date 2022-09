Ogier annonce sa participation au Rallye de Nouvelle-Zélande

Charger le lecteur audio

Sébastien Ogier participera à un quatrième rallye cette saison, et ce sera à la fin du mois en Nouvelle-Zélande. L'octuple Champion du monde a confirmé qu'il serait au départ dans le cadre de son programme partiel avec Toyota Gazoo Racing, lui qui n'avait pas caché son envie d'être du voyage sur l'une des épreuves qu'il voulait à tout prix retrouver.

Le Rallye de Nouvelle-Zélande sera la 11e manche de la saison 2022 et se tiendra du 29 septembre au 2 octobre. Il s'agit de son grand retour au calendrier après onze années d'absence. La présence de Sébastien Ogier, accompagné de Benjamin Veillas comme au Monte-Carlo, au Kenya et au Portugal, se fera au détriment d'Esapekka Lappi, avec qui il partage la GR Yaris.

"Le Rallye de Nouvelle-Zélande était en haut de la liste des épreuves que je voulais faire cette année", rappelle le Français. "Je n'ai fait ce rallye qu'une fois auparavant. Le rallye en lui-même est vraiment magnifique. Les routes figurent parmi les meilleures au monde pour faire du rallye. Et je suis tombé amoureux de la diversité et de la nature du pays."

En 2010, Ogier était passé tout près de remporter son premier rallye lors de l'épreuve néo-zélandaise, qu'il menait avec plus de six secondes d'avance avant la spéciale emblématique de Whaanga Coast. Il était parti à la faute à trois virages de l'arrivée, ce qui avait offert la victoire à celui qui est désormais son patron chez Toyota, Jari-Matti Latvala.

"C'est difficile de repenser à 2010, car j'étais en quête de ma première victoire", raconte-t-il. "C'est toujours une étape importante dans une carrière. J'ai eu la chance de remporter ma première victoire trois semaines plus tard, au Rallye du Portugal, donc je n'ai pas eu à attendre trop longtemps."

"Il y a une histoire inachevée en Nouvelle-Zélande, et c'est une raison de plus pour y retourner. Même si je ne cours plus à plein temps, je m'attends à être compétitif et j'espère décrocher d'autres victoires à l'avenir. Les routes sont magiques pour faire du rallye en Nouvelle-Zélande. On n'a pas cette cambrure des routes en Europe, avec cette fluidité. C'est très attractif pour un pilote de rallye."