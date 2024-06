Ogier après sa défaite en Sardaigne : "Il y a pire dans la vie"

Sébastien Ogier était bien parti pour décrocher en Sardaigne son troisième succès de rang, après ses succès aux Rallyes de Croatie et du Portugal. Leader de l'épreuve avec une marge de 6,2 secondes sur la Hyundai d'Ott Tänak avant les 7,10 km de la Power Stage, ultime secteur chronométré de l'épreuve, le Gapençais semblait en route vers sa 61e victoire en WRC.

Il a cependant été victime d'une crevaison à trois kilomètres de l'arrivée, et a été coiffé au poteau pour deux dixièmes de seconde par son rival estonien, avec lequel il avait bataillé depuis le début de l'épreuve. S'il pouvait se montrer légitimement déçu, Sébastien Ogier, associé à Vincent Landais, a préféré relativiser sa désillusion après l'arrivée.

"C'est le sport automobile parfois, vous devez accepter que ce genre de m…. arrive", a déclaré l'octuple Champion du monde. "Je pense que nous avons fait tout ce que nous pouvions et que nous pouvons être heureux et fiers de notre performance. C'est difficile de ne pas être récompensé, mais je suis heureux que cette récompense revienne à mon ami Ott, qui a fait un très bon rallye."

Sébastien Ogier et Vincent Landais ont vu la victoire leur échapper en Sardaigne à la suite d'une crevaison dans la Power Stage. Photo de: Red Bull Content Pool

Kim Vatanen dans les esprits

"Il n'y a rien que j'aurais pu faire différemment. Malheureusement, les conditions étaient très extrêmes dans la Power Stage, et je pense que nous faisions ce qu'il fallait pour rester en tête, même si nous savions que les conditions ne convenaient pas à notre voiture. Mais cette crevaison à trois kilomètres de la fin nous a coûté la victoire et nous devons l'accepter."

"En fin de compte, c'est difficile, mais ce n'est pas la fin du monde et il y a bien pire dans la vie. Cette semaine, nous sommes vraiment désolés pour Ari Vatanen [Champion du monde 1981] et sa famille, qui a perdu Kim [le fils d'Ari, décédé à 52 ans]. Mes pensées vont à leur famille."

À noter qu'il s'agit de la plus faible marge à l'arrivée entre les deux premiers dans l'histoire du WRC, un écart qui égale celui qui séparait… Sébastien Ogier, vainqueur du Rallye de Jordanie en 2011 sur Citroën, et Jari-Matti Latvala, alors sur Ford, et aujourd'hui directeur de l'équipe Toyota en WRC.

Ott Tänak a décroché une victoire inespérée au volant de sa Hyundai. Photo de: Austral / Hyundai Motorsport

Pour Ott Tänak, copiloté par Martin Järveoja, il s'agit du premier succès de la saison, lui qui a rejoint les rangs de Hyundai après une parenthèse l'an passé chez M-Sport. Il remonte à la deuxième place du championnat derrière Neuville après cette victoire.

"Honnêtement, j'ai été très surpris de ce qui s'est passé. Je me concentrais sur les points du dimanche pour en marquer le plus possible", a déclaré le Champion du monde 2019. "Nous étions garés, j'ai vu les temps de Seb et j'ai vu à la moitié de la spéciale qu'il n'avait qu'une seconde de retard."

"En fin de compte, c'est un ensemble d'émotions. C'est évidemment très positif car nous n'étions pas du tout concentrés [sur la victoire] mais sur le dimanche, et nous n'avons pas du tout gagné de points [supplémentaires] en remportant le rallye. Évidemment, c'est vraiment cruel pour Seb de perdre comme ça. Je suis déjà passé par là, j'ai perdu une victoire assurée dans cette spéciale, je sais ce que l'on ressent."

Propos recueillis par Tom Howard