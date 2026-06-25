Ogier remporte la Super Spéciale d'ouverture en Grèce

Le réputé très cassant Rallye de l'Acropole s'est ouvert ce jeudi soir en Grèce par une Super Spéciale. Un round taillé pour le spectacle et disputé en face-à-face sur un parcours lent et technique de 1,56 km, intégralement sur asphalte et donc en aucun cas représentatif de ce qui attend les concurrents pour la suite du week-end sur terre.

Leader du championnat, Elfyn Evans a été le dernier en piste, face à son coéquipier Takamoto Katsuta, mais vendredi le Gallois aura la lourde tâche d'ouvrir la route.

Comme très souvent dans un tel exercice, où il faut avant tout de pas commettre d'erreur grossière, il n'y a pas eu d'écart majeur.

C'est Sébastien Ogier, présent ce week-end dans le cadre de son programme partiel, qui a empoché le premier scratch du week-end pour symboliquement devenir le premier leader de ce rallye grec. Le Français devance Takamoto Katusta d'une seconde tout rond, et Thierry Neuville sur la première Hyundai de 1"1.

Pour la première journée complète demain, six spéciales seront à parcourir, réparties en deux boucles dont la composition ne sera toutefois pas identique.

Rallye de l'Acropole - Classement après l'ES1

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 S. Ogier Toyota 1'38"2 2 T. Katsuta Toyota +1"0 3 T. Neuville Hyundai +1"1 4 S. Pajari Toyota +1"2 5 O. Solberg Toyota +1"2 6 E. Evans Toyota +1"4 7 A. Fourmaux Hyundai +1"9 8 D. Sordo Hyundai +2"5 9 J. Armstrong Ford M-Sport +2"8 10 Y. Rossel Lancia Rally2 +2"9