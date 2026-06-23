Le programme du Rallye de l'Acropole 2026 : spéciales, horaires, engagés
Parcours, horaires, engagés, Français en lice : voici l'essentiel du programme du Rallye de l'Acropole, huitième manche de la saison 2026 du WRC.
Photo de : M-Sport
Le parcours et les horaires
Le Rallye de l'Acropole débutera par un shakedown qui se tiendra en début de matinée jeudi, avant une première (super) spéciale en fin d'après-midi/début de soirée.
Les journées de vendredi et de samedi seront plutôt classiques, avec six spéciales chacune, dont la moitié ne seront empruntées qu'une fois par les concurrents en lice.
La journée de dimanche se terminera par un double passage dans deux spéciales, dont la plus longue de ce parcours avec les plus de 25 km d'Aghii Theodori.
L'épreuve comptera 17 spéciales en tout, pour une distance chronométrée totale de 323,77 km, et s'achèvera aux alentours de 14h, heure française, dimanche.
|Jeudi 25 juin 2026
|ES1
|18h05
|EKO SSS
|1,86 km
|Vendredi 26 juin 2026
|ES2
|7h48
|Bauxites
|22,97 km
|ES3
|8h51
|Parnassos Mt
|22,28 km
|ES4
|10h14
|Stiri 1
|24,18 km
|ES5
|12h35
|Elikon Mt
|
17,80 km
|ES6
|13h46
|Stiri 2
|24,18 km
|ES7
|15h56
|Thiva
|17,81 km
|Samedi 27 juin 2026
|ES8
|6h54
|Ghymno 1
|19,60 km
|ES9
|8h19
|Kolines
|21,30 km
|ES10
|10h05
|Menalo Mt 1
|15,01 km
|ES11
|11h58
|Kefalari
|18,17 km
|ES12
|15h39
|Ghymno 2
|19,60 km
|ES13
|18h05
|Menalo Mt 2
|15,01 km
|Dimanche 28 juin 2026
|ES14
|7h28
|Aghii Theodori 1
|25,39 km
|ES15
|8h35
|Loutraki 1
|16,61 km
|ES16
|11h10
|Aghii Theodori 2
|25,39 km
|ES17
|13h15
|Loutraki 2 (Power Stage)
|16,61 km
Les engagés en Rally1
La catégorie Rally1 comptera 12 concurrents. Toyota disposera encore de son armada de cinq voitures, avec la présence du nonuple champion du monde Sébastien Ogier.
Hyundai se présentera avec trois voitures, la troisième étant cette fois-ci confiée à Dani Sordo. M-Sport, une fois n'est pas coutume, engagera quatre Ford Puma : deux pour ses titulaires et deux pour Martins Sesks et Jourdan Serderidis.
|33
|
Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota GR Yaris Rally1
|18
|
Takamoto Katsuta
Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|99
|
Oliver Solberg
Elliott Edmonson
|Toyota GR Yaris Rally1
|5
|
Sami Pajari
Marko Salminen
|Toyota GR Yaris Rally1
|1
|
Sébastien Ogier
Vincent Landais
|Toyota GR Yaris Rally1
|16
|
Adrien Fourmaux
Alexandre Coria
|Hyundai i20 N Rally1
|11
|
Thierry Neuville
Martijn Wydaeghe
|Hyundai i20 N Rally1
|95
|
Jon Armstrong
Shane Byrne
|Ford Puma Rally1
|6
|
Dani Sordo
Cándido Carrera
|Hyundai i20 N Rally1
|55
|
Joshua McErlean
Eoin Treacy
|Ford Puma Rally1
|22
|
Martins Sesks
|Ford Puma Rally1
|9
|
Jourdan Serderidis
|Ford Puma Rally1
Les Français en lice
Sébastien Ogier (Toyota)
Sébastien Ogier avait terminé deuxième de l'édition 2025 de l'épreuve.
Photo de: Toyota Racing
"La Grèce est un pays où j'ai toujours beaucoup de plaisir à me rendre, et le Rallye de l'Acropole est l'une des épreuves historiques de notre sport. C'est un rallye que j'ai réussi à remporter assez tôt dans ma carrière, mais depuis son retour au calendrier, nous n'avons pas vraiment eu la réussite nécessaire sur ce genre d'épreuve difficile, notre meilleur résultat étant une deuxième place l'année dernière."
"Ce retour à Loutraki signifie qu'il y aura des spéciales nouvelles ou que personne, moi y compris, n'a parcourues depuis très longtemps, et c'est un défi qui me plaît. Après avoir frôlé la victoire lors de notre dernière épreuve sur terre au Portugal, nous allons tenter de l'emporter en Grèce."
Adrien Fourmaux (Hyundai)
Adrien Fourmaux était monté sur le podium en Grèce l'an passé.
Photo de: Austral / Hyundai Motorsport
"J'ai vraiment hâte de disputer le Rallye de l'Acropole et de retrouver la terre. Lors de cette épreuve, nous allons vraiment nous efforcer d'éviter toute crevaison, mais aussi d'évaluer l'adhérence et les compressions, car les bosses et les crêtes risquent de faire dévier la voiture dans une autre direction."
"Partir plus tard dans l'ordre de départ permettra d'avoir des trajectoires plus propres lorsque les conditions sont sèches, ce qui constitue un avantage certain par rapport aux voitures de tête qui balayent la route et améliorent les conditions ; toutefois, cela entraîne également une usure plus importante des pneus et un risque accru de tomber sur des pierres délogées."
"Notre objectif pour la seconde moitié de la saison est de remporter quelques victoires afin de revenir dans la course au titre. L'année dernière, nous avons terminé troisièmes ici, ce qui était bien, mais nous pouvons faire mieux. La première moitié de la saison a été assez difficile en raison du nombre d'épreuves sur asphalte, où nous avons eu un peu plus de mal, mais nous sommes en bonne position pour être très compétitifs pour le reste de la saison."
Les derniers vainqueurs en Grèce
Ott Tänak avait remporté en Grèce l'an passé ce qui est à ce jour sa 22e et dernière victoire en WRC.
Photo de: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport
|2025
|
Ott Tänak
|Hyundai i20 N Rally1
|2024
|
Thierry Neuville
Martijn Wydaeghe
|Hyundai i20 N Rally1
|2023
|
Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|Toyota GR Yaris Rally1
|2022
|
Thierry Neuville
Martijn Wydaeghe
|Hyundai i20 N Rally1
|2021
|
Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|Toyota Yaris WRC
|2013
|
Jari-Matti Latval
|Volkswagen Polo R WRC
|2012
|Citroën DS3 WRC
|2011
|
Sébastien Ogier
|Citroën DS3 WRC
|2009
|Ford Focus RS WRC 09
|2008
|
Sébastien Loeb
Daniel Elena
|Citroën C4 WRC
Épreuve suivante : Rallye d'Estonie (17-19 juillet)
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