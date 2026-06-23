Le programme du Rallye de l'Acropole 2026 : spéciales, horaires, engagés

Le parcours et les horaires

Le Rallye de l'Acropole débutera par un shakedown qui se tiendra en début de matinée jeudi, avant une première (super) spéciale en fin d'après-midi/début de soirée.

Les journées de vendredi et de samedi seront plutôt classiques, avec six spéciales chacune, dont la moitié ne seront empruntées qu'une fois par les concurrents en lice.

La journée de dimanche se terminera par un double passage dans deux spéciales, dont la plus longue de ce parcours avec les plus de 25 km d'Aghii Theodori.

L'épreuve comptera 17 spéciales en tout, pour une distance chronométrée totale de 323,77 km, et s'achèvera aux alentours de 14h, heure française, dimanche.

Jeudi 25 juin 2026 ES1 18h05 EKO SSS 1,86 km Vendredi 26 juin 2026 ES2 7h48 Bauxites 22,97 km ES3 8h51 Parnassos Mt 22,28 km ES4 10h14 Stiri 1 24,18 km ES5 12h35 Elikon Mt 17,80 km ES6 13h46 Stiri 2 24,18 km ES7 15h56 Thiva 17,81 km Samedi 27 juin 2026 ES8 6h54 Ghymno 1 19,60 km ES9 8h19 Kolines 21,30 km ES10 10h05 Menalo Mt 1 15,01 km ES11 11h58 Kefalari 18,17 km ES12 15h39 Ghymno 2 19,60 km ES13 18h05 Menalo Mt 2 15,01 km Dimanche 28 juin 2026 ES14 7h28 Aghii Theodori 1 25,39 km ES15 8h35 Loutraki 1 16,61 km ES16 11h10 Aghii Theodori 2 25,39 km ES17 13h15 Loutraki 2 (Power Stage) 16,61 km

Les engagés en Rally1

La catégorie Rally1 comptera 12 concurrents. Toyota disposera encore de son armada de cinq voitures, avec la présence du nonuple champion du monde Sébastien Ogier.

Hyundai se présentera avec trois voitures, la troisième étant cette fois-ci confiée à Dani Sordo. M-Sport, une fois n'est pas coutume, engagera quatre Ford Puma : deux pour ses titulaires et deux pour Martins Sesks et Jourdan Serderidis.

33

Elfyn Evans Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 18 Takamoto Katsuta Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 99

Oliver Solberg Elliott Edmonson Toyota GR Yaris Rally1 5

Sami Pajari Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 1 Sébastien Ogier Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 16 Adrien Fourmaux Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 11 Thierry Neuville Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 95

Jon Armstrong Shane Byrne Ford Puma Rally1 6 Dani Sordo Cándido Carrera Hyundai i20 N Rally1 55 Joshua McErlean Eoin Treacy Ford Puma Rally1 22 Martins Sesks

Renars Francis Ford Puma Rally1 9 Jourdan Serderidis

Frédéric Miclotte Ford Puma Rally1

Les Français en lice

Sébastien Ogier (Toyota)

Sébastien Ogier avait terminé deuxième de l'édition 2025 de l'épreuve. Photo de: Toyota Racing

"La Grèce est un pays où j'ai toujours beaucoup de plaisir à me rendre, et le Rallye de l'Acropole est l'une des épreuves historiques de notre sport. C'est un rallye que j'ai réussi à remporter assez tôt dans ma carrière, mais depuis son retour au calendrier, nous n'avons pas vraiment eu la réussite nécessaire sur ce genre d'épreuve difficile, notre meilleur résultat étant une deuxième place l'année dernière."

"Ce retour à Loutraki signifie qu'il y aura des spéciales nouvelles ou que personne, moi y compris, n'a parcourues depuis très longtemps, et c'est un défi qui me plaît. Après avoir frôlé la victoire lors de notre dernière épreuve sur terre au Portugal, nous allons tenter de l'emporter en Grèce."

Adrien Fourmaux (Hyundai)

Adrien Fourmaux était monté sur le podium en Grèce l'an passé. Photo de: Austral / Hyundai Motorsport

"J'ai vraiment hâte de disputer le Rallye de l'Acropole et de retrouver la terre. Lors de cette épreuve, nous allons vraiment nous efforcer d'éviter toute crevaison, mais aussi d'évaluer l'adhérence et les compressions, car les bosses et les crêtes risquent de faire dévier la voiture dans une autre direction."

"Partir plus tard dans l'ordre de départ permettra d'avoir des trajectoires plus propres lorsque les conditions sont sèches, ce qui constitue un avantage certain par rapport aux voitures de tête qui balayent la route et améliorent les conditions ; toutefois, cela entraîne également une usure plus importante des pneus et un risque accru de tomber sur des pierres délogées."

"Notre objectif pour la seconde moitié de la saison est de remporter quelques victoires afin de revenir dans la course au titre. L'année dernière, nous avons terminé troisièmes ici, ce qui était bien, mais nous pouvons faire mieux. La première moitié de la saison a été assez difficile en raison du nombre d'épreuves sur asphalte, où nous avons eu un peu plus de mal, mais nous sommes en bonne position pour être très compétitifs pour le reste de la saison."

Les derniers vainqueurs en Grèce

Ott Tänak avait remporté en Grèce l'an passé ce qui est à ce jour sa 22e et dernière victoire en WRC. Photo de: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

2025 Ott Tänak

Martin Järveoja Hyundai i20 N Rally1 2024 Thierry Neuville Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 2023 Kalle Rovanperä Jonne Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 2022 Thierry Neuville Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 2021 Kalle Rovanperä Jonne Halttunen Toyota Yaris WRC 2013 Jari-Matti Latval Miikka Anttila Volkswagen Polo R WRC 2012 Sébastien Loeb Daniel Elena Citroën DS3 WRC 2011 Sébastien Ogier Julien Ingrassia Citroën DS3 WRC 2009 Mikko Hirvonen Jarmo Lehtinen Ford Focus RS WRC 09 2008 Sébastien Loeb Daniel Elena Citroën C4 WRC

Épreuve suivante : Rallye d'Estonie (17-19 juillet)

Calendrier 2026 du WRC