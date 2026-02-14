Retour confirmé au Safari Rally pour Sébastien Ogier

La liste des engagés pour le prochain Safari Rally au Kenya, a été publiée. C'est un plateau de dix voitures qui se disputera la victoire finale dans la catégorie Rally1, du 12 au 15 mars prochains.

Redoutée pour ses conditions difficiles, surtout depuis qu'elle a retrouvé sa date historique du printemps, l'épreuve sera la troisième de la saison. Elle marquera le retour du champion du monde en titre Sébastien Ogier et de son copilote Vincent Landais. Après avoir terminé troisième du Rallye Monte-Carlo puis fait l'impasse sur le Rallye de Suède, le duo renouera avec la Toyota GR Yaris frappée du numéro 1.

Dans le clan Hyundai, Esapekka Lappi enchaînera une deuxième apparition consécutive, lui qui partage cette année la troisième i20 avec Haydn Paddon, engagé au Monte-Carlo le mois dernier, et Dani Sordo, attendu plus tard dans la saison.

Enfin, M-Sport n'engagera que ses deux Ford Puma habituelles, dévolues à Josh McErlean et Jon Armstrong.

Elfyn Evans a remporté le Safari Rally en 2025. Photo de: McKlein / Motorsport Images

Les engagés en Rally1 au Safari Rally

99 Oliver Solberg Elliott Edmonson Toyota GR Yaris Rally1 33 Elfyn Evans Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 1 Sébastien Ogier Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 16 Adrien Fourmaux Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 11 Thierry Neuville Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 18 Takamoto Katsuta Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 5 Sami Pajari Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 55 Joshua McErlean Eoin Treacy Ford Puma Rally1 4 Esapekka Lappi Enni Mälkönen Hyundai i20 N Rally1 95 Jon Armstrong Shane Byrne Ford Puma Rally1