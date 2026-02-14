Passer au contenu principal

WRC Safari Rally

Retour confirmé au Safari Rally pour Sébastien Ogier

Sébastien Ogier participera à son deuxième rallye de la saison lors du Safari Rally au Kenya.

Basile Davoine
Publié:
Sebastien Ogier, Toyota Gazoo Racing

Photo de: TOYOTA GAZOO Racing

La liste des engagés pour le prochain Safari Rally au Kenya, a été publiée. C'est un plateau de dix voitures qui se disputera la victoire finale dans la catégorie Rally1, du 12 au 15 mars prochains

Redoutée pour ses conditions difficiles, surtout depuis qu'elle a retrouvé sa date historique du printemps, l'épreuve sera la troisième de la saison. Elle marquera le retour du champion du monde en titre Sébastien Ogier et de son copilote Vincent Landais. Après avoir terminé troisième du Rallye Monte-Carlo puis fait l'impasse sur le Rallye de Suède, le duo renouera avec la Toyota GR Yaris frappée du numéro 1. 

Dans le clan Hyundai, Esapekka Lappi enchaînera une deuxième apparition consécutive, lui qui partage cette année la troisième i20 avec Haydn Paddon, engagé au Monte-Carlo le mois dernier, et Dani Sordo, attendu plus tard dans la saison. 

Enfin, M-Sport n'engagera que ses deux Ford Puma habituelles, dévolues à Josh McErlean et Jon Armstrong

Elfyn Evans a remporté le Safari Rally en 2025.

Elfyn Evans a remporté le Safari Rally en 2025.

Photo de: McKlein / Motorsport Images

Les engagés en Rally1 au Safari Rally

99

Sweden Oliver Solberg

United Kingdom Elliott Edmonson

 Toyota GR Yaris Rally1
33

United Kingdom Elfyn Evans

United Kingdom Scott Martin

 Toyota GR Yaris Rally1
1

France Sébastien Ogier

France Vincent Landais

 Toyota GR Yaris Rally1
16

France Adrien Fourmaux

France Alexandre Coria

 Hyundai i20 N Rally1
11

Belgium Thierry Neuville

Belgium Martijn Wydaeghe

 Hyundai i20 N Rally1
18

Japan Takamoto Katsuta

Ireland Aaron Johnston

 Toyota GR Yaris Rally1
5

Finland Sami Pajari

Finland Marko Salminen 

 Toyota GR Yaris Rally1
55

Ireland Joshua McErlean

Ireland Eoin Treacy

 Ford Puma Rally1
4

Finland Esapekka Lappi

Finland Enni Mälkönen 

 Hyundai i20 N Rally1
95

Ireland Jon Armstrong

Ireland Shane Byrne

 Ford Puma Rally1

