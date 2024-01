Ogier : "Je me suis demandé si je devais prendre le départ"

Il n'y a pas eu de dixième victoire sur le Rallye Monte-Carlo pour Sébastien Ogier, battu par un Thierry Neuville dont la performance remarquable a été unanimement saluée. Deuxième, l'octuple Champion du monde et recordman de l'épreuve s'est toutefois dit "fier" de ce qu'il a réalisé, concluant une semaine particulièrement difficile sur le plan humain.

Endeuillé par la perte d'un proche, son oncle Alain Vallon qui a joué un rôle essentiel dans son goût pour le sport automobile, Sébastien Ogier a un temps songé à ne même pas prendre le départ de cette édition 2024. Tenant finalement son engagement, il s'est battu pour la victoire malgré une position de départ défavorable jeudi soir et vendredi. Une grande partie de l'issue du rallye s'est certainement jouée dans la spéciale du samedi matin, où il a laissé filer 18 secondes après avoir reçu des informations trop prudentes de ses ouvreurs.

Les larmes du Français lorsqu'il s'est adjugé un scratch dans la première boucle vendredi matin traduisaient la difficulté d'une situation qui a, sans doute, eu de quoi lui faire relativiser la déception de la deuxième place finale. Sébastien Ogier demeure, de loin, le roi du Monte-Carlo avec ce 13e podium en 15 participations. Samedi, il a également signé sa 700e victoire de spéciale en WRC.

"Tout d'abord, c'était une belle bagarre avec Thierry. Bravo à lui, il a été très rapide ce week-end", a souligné le pilote Toyota dimanche soir. "Pour ma part, j'ai vécu une montagne russe d'émotions. J'ai eu beaucoup de mal, surtout vendredi. C'était dur de dire au revoir lundi à quelqu'un qui était très important pour moi, qui a lancé ma carrière en sport automobile et qui m'a acheté mon premier karting. Il n'y a jamais de bon moment pour ce genre de choses, mais c'était tellement soudain."

13e podium en 15 participations pour Ogier sur le Monte-Carlo.

"J'ai fait de mon mieux, et ce n'était pas la semaine la plus facile pour moi, donc dans l'ensemble je pense que j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour gérer mes émotions et faire le boulot du mieux que je pouvais. Je suis content que ce soit terminé et je suis épuisé. Il est temps pour moi de passer du temps avec ma famille et d'essayer de digérer tout ça."

"Je pense que je peux être fier. Je n'ai jamais abandonné tout au long du week-end. Le début du rallye a été difficile pour de nombreuses raisons, entre la position sur la route et mes émotions, mais on a quand même réussi à rester plus ou moins dans la bagarre jusqu'à la fin du rallye."

"C'est un week-end solide avec de bons points pour l'équipe, et je pense pouvoir être content de ça. Je me suis sérieusement demandé si je devais prendre le départ de ce rallye, et finalement je l'ai fait car j'ai un engagement avec mon équipe et je dois rester professionnel. Vous pouvez voir que ce n'était pas facile, c'était un rallye difficile à aborder."

Engagé dans un programme partiel pour la troisième année consécutive, Sébastien Ogier ne sera pas présent sur la prochaine manche en Suède, où Toyota retrouvera Kalle Rovanperä.

Propos recueillis par Tom Howard