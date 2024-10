Ogier sort de la route et abandonne au Rallye d'Europe centrale !

Ce dimanche matin a fait des dégâts sur le Rallye d'Europe centrale, où tout a été remis en question dans les rangs de l'équipe Toyota. Sur des spéciales débarrassées du brouillard et de l'humidité, l'assaut du Super Sunday a été assez spectaculaire et a coûté cher au constructeur japonais.

D'abord dans l'ES15, où Sami Pajari est parti en tonneaux après être arrivé en très nette survitesse dans un virage à gauche. Sur cette même spéciale d'une douzaine de kilomètres, Sébastien Ogier a commis une petite erreur qui lui a fait perdre dix secondes ainsi que la tête du classement général. "On a bloqué les roues et on a tiré tout droit", a-t-il expliqué.

Pendant qu'Adrien Fourmaux et Takamoto Katsuta se sont affrontés pour les deux premiers scratchs, Thierry Neuville a logiquement refusé de "trop attaquer", le leader du championnat se plaignant en plus de sa Hyundai : "La voiture n'est pas bonne, j'ai dû mal avec l'avant, il n'y a pas de précision et beaucoup de mouvements. Je n'ai pas confiance en la voiture."



C'est dans l'ES17 que tout a basculé puisque tout juste après s'être élancé, Sébastien Ogier est sorti assez violemment de la route. Le Français et son copilote Vincent Landais sont indemnes mais le duo a très vite compris qu'il serait dans l'incapacité de repartir, ce qui va impliquer un zéro pointé très douloureux pour Toyota dans la lutte opposant la marque nippone à Hyundai au championnat constructeurs.

Avant une Power Stage décisive pour attribuer les derniers points en jeu, le Super Sunday sourit à un Ott Tänak qui n'est qu'à six dixièmes de Takamoto Katsuta, tout en restant sous la menace d'Adrien Fourmaux et Elfyn Evans qui sont dans la même seconde. L'Estonien est désormais le seul en mesure de retarder le sacre de Thierry Neuville et de conserver une chance de sacre au Japon le mois prochain.

