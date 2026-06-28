Ogier triomphe d'un Neuville pas béni des pneus au Rallye de l'Acropole

Après un duel qui s'est installé et intensifié samedi au Rallye de l'Acropole entre Thierry Neuville et Sébastien Ogier, le Super Sunday a fait office d'instant décisif entre les deux hommes. Tout s'est joué sur deux passages dans deux spéciales exigeantes, avec une crainte de la crevaison toujours omniprésente.

"Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi à l'aise dans la voiture, et c'est ce qui fait vraiment la différence", a confié à Motorsport.com le Belge, leader du rallye avant les deux dernières boucles. "On sait que sur ce type de surface accidentée, la Hyundai fonctionne généralement mieux."

"Jusqu'ici on a réussi à contrôler notre rythme, mais maintenant qu'il ne reste plus que 84 km, on va devoir hausser le tempo et prendre un peu plus de risques dans les sections les plus dégradées si on veut gagner le rallye."

La matinée a débuté avec la longue ES14 (Aghii Theodori, 25,39 km), ouverte par Jourdan Serderidis. Elfyn Evans a de nouveau été perturbé par une crevaison lente dans les derniers kilomètres de la spéciale. Aux avant-postes, Thierry Neuville a attaqué sans retenue, frôlant même la sortie de route, mais c'est Sébastien Ogier qui a fait la différence dans la seconde moitié du parcours.

Quasiment au niveau du scratch d'Adrien Fourmaux, lui-même lancé dans une mission remontada pour tenter de déloger Takamoto Katsuta du podium, le nonuple champion a surtout repris 5"4 au Belge pour s'emparer de la tête du rallye avec 1"3 d'avance. "C'est une surprise", a réagi Ogier, tandis que Neuville reconnaissait avoir "tout essayé", tout en regrettant d'avoir "du mal à garder l'arrière de la voiture sur la trajectoire".

L'ES15 (Loutraki, 16,61 km), plus courte mais particulièrement jonchée de pierres, a une nouvelle fois bouleversé le rallye d'Adrien Fourmaux. Victime de sa troisième crevaison en trois jours, le Français a perdu 1'45, voyant ses espoirs de revenir sur Takamoto Katsuta s'envoler. "Il n'y a pas eu d'impact, ces pneus me fatiguent", a-t-il soufflé, dépité, à l'arrivée.

En tête, en revanche, Sébastien Ogier et Thierry Neuville se sont parfaitement neutralisés en réalisant exactement le même temps. Le Français a ainsi conservé son maigre avantage de 1"3 avant les deux dernières spéciales.

À coups de dixièmes... et de crevaisons

Thierry Neuville a joué de malchance. Photo de: Hyundai

Le deuxième passage dans l'ES16 (Aghii Theodori, 25,39 km) a définitivement fait basculer le rallye. Josh McErlean s'est d'abord fait une énorme frayeur en commettant une grosse erreur qui lui a coûté une trentaine de secondes, sans toutefois lui faire perdre sa quatrième place.

Devant, le duel entre Sébastien Ogier et Thierry Neuville est encore monté en intensité. Mais le tournant est venu des deux crevaisons subies par le Belge, abandonnant plus de 53 secondes et, avec elles, tout espoir de s'imposer à la régulière. "Je suis vraiment malchanceux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était dur de finir avec deux crevaisons à l'arrière. C'est comme ça", a réagi le pilote Hyundai à l'arrivée.

La Power Stage de Loutraki (ES17, 16,61 km) a finalement perdu une grande partie de son suspense après les deux crevaisons de Thierry Neuville dans la spéciale précédente, qui avaient pratiquement scellé l'issue de la lutte pour la victoire.

Avant même le départ, Dani Sordo a été contraint à l'abandon. Adrien Fourmaux a ensuite subi sa quatrième crevaison du week-end, tandis que Thierry Neuville a lui aussi encore été victime d'un pneu crevé. Sébastien Ogier a conclu son week-end en beauté en signant une nouvelle fois le scratch dans cette ultime spéciale. Le Français a ainsi réalisé un carton plein dans cette Power Stage pour s'adjuger la victoire au Rallye de l'Acropole, ainsi que tous les points mis en jeu ce dimanche !

scratchs du dimanche ES14 25,39 km Aghii Theodori 1 A. Fourmaux ES15 16,61 km Loutraki 1 S. Ogier ES16 25,39 km Aghii Theodori 2 S. Ogier ES17 16,61 km Loutraki 2 (Power Stage) S. Ogier

Rallye de l'Acropole

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 S. Ogier Toyota 3h36'40"7 2 T. Neuville Hyundai +58"3 3 T. Katsuta Toyota +3'04"8 4 J. McErlean Ford M-Sport +4'55"5 5 S. Pajari Toyota +5'02"2 6 A. Fourmaux Hyundai +5'08"7 7 E. Evans Toyota +5'54"9 8 M. Sesks Ford M-Sport +8'05"8 9 R. Virves Škoda (Rally2) +9'50"1 10 A. Mikkelsen Škoda (Rally2) +10'52"5