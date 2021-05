Oliver Solberg retrouvera la Hyundai WRC en Sardaigne

Deux mois après ses grands débuts en WRC avec Hyundai, Oliver Solberg annonce qu'il va renouer avec la catégorie reine, comme pressenti. Ce sera à l'occasion du Rallye de Sardaigne, du 3 au 6 juin prochain, et toujours au volant de l'i20 Coupe WRC. Comme lors de l'Arctic Finland, où il a terminé septième fin février, l'auto sera exploitée par l'équipe 2C Compétition sous la supervision de Hyundai Motorsport. Solberg sera copiloté par Aaron Johnston.

"C'est fantastique d'être de retour au volant de la Hyundai i20 Coupe WRC", se réjouit le jeune pilote suédois, âgé de 19 ans. "J'ai l'impression que l'Arctic était il y a très longtemps, et depuis que je suis sorti de la voiture à la fin de ce rallye, je désespère complètement de la retrouver !"

Des retrouvailles qui se feront donc sur les routes difficiles de Sardaigne, un "rallye compliqué" que Solberg a déjà disputé l'an dernier au volant d'une Škoda Fabia R5 Evo. "La bonne chose, c'est que j'ai une certaine expérience de ce rallye", souligne-t-il. "Oui, il y a de nouvelles routes que certains ont peut-être déjà parcourues, mais j'ai une certaine idée de ce qui m'attend. Et après l'Arctic, j'ai vraiment une bonne idée de la voiture."

"Elle sera un peu différente sur terre, mais les réglages pour une surface meuble ne sont pas complètement différents", ajoute-t-il. "L'objectif est le même qu'en Finlande : prendre le plus d'expérience possible. [...] La Sardaigne est un bel endroit. Quand j'y suis allé en octobre, j'ai vraiment aimé les routes et nous avions pu afficher un bon rythme avec la R5 que nous utilisions l'an dernier. J'ai fait une toute petite erreur là-bas l'an passé, qui m'a coûté la chance de terminer premier R5 et huitième du général, mais j'en ai tiré les leçons."

Comme évoqué par le fils du Champion du monde 2003, le Rallye de Sardaigne proposera de la nouveauté pour l'édition 2021. D'abord parce qu'il sera basé à l'est de l'île, autour d'Olbia, plutôt qu'à l'ouest, mais aussi parce qu'il se disputera à une saison où la chaleur pourrait davantage jouer un rôle déterminant.

Avant cette échéance, Oliver Solberg participera au Rallye du Portugal (20-23 mai) avec la Hyundai i20 R5 pour défendre ses chances en WRC2, programme qui demeure sa priorité cette saison.