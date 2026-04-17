Ott Tänak reprend du service pour Toyota

Ott Tänak est de retour au volant d'une WRC. DirtFish a annoncé que l'Estonien avait endossé un rôle de pilote d'essais pour Toyota, ce que le constructeur japonais à confirmé à Motorsport.com. Le champion du monde 2019, qui a interrompu sa carrière de pilote l'an passé, va aider au développement du modèle 2027, qui répond à un nouveau règlement.

Tänak est déjà monté dans le prototype de Toyota cette semaine. La marque a entamé ses essais l'an dernier et a déjà bouclé plus de 2000 km sur asphalte, neige et terre, en faisant rouler Juho Hänninen et ses titulaires actuels, Elfyn Evans, Oliver Solberg, Takamoto Katsuta et Sami Pajari.

Toyota est le seul grand constructeur qui a confirmé le développement d'une voiture répondant au règlement qui entrera en vigueur en 2027, Hyundai ayant même confié ne pas travailler sur un nouveau modèle pour le moment. Les voitures de l'an prochain ne devront pas dépasser 345 000 euros et seront en grande partie basées sur les actuelles Rally2.

Des images et des vidéos des essais de la Toyota sont apparues sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. La forme de la voiture est très différente de l'actuelle Yaris, ce qui laisse penser que Toyota pourrait changer de modèle l'an prochain. Kévin Struyf, responsable de l'ingénierie, s'est contenté de préciser qu'il s'agissait d'une voiture amenée à évoluer.

"Il s'agit juste d'un prototype de voiture de rallye pour le moment", a-t-il déclaré. "Le règlement 2027 offre pour la première fois pas mal de liberté pour la carrosserie, donc le constructeur n'a pas clairement choisi vers où il veut aller et il s'agit juste d'une voiture de base, d'un prototype. On parle beaucoup du modèle mais il n'y a pas de modèle pour le moment, c'est juste un prototype."

Les essais avec la première version se déroulent en ce moment et Toyota aura vite un second prototype, la FIA ayant apporté des précisions sur le règlement. "C'est une Rally2 ou très proche, il n'y a rien qui rend la voiture plus rapide qu'une Rally2 pour le moment", a précisé Struyf.

"C'est une voiture Rally2 différente, avec des dimensions différentes, une suspension différente, ce qui est l'un des principaux sujets pour 2027, puisque ce sera pour la première fois depuis longtemps que nous aurons une suspension avec un double triangle."