Un plateau Rally1 élargi attendu pour la première du WRC au Paraguay

L'inscription du Paraguay au calendrier du Championnat du Monde des Rallyes 2025 devrait permettre de renforcer le plateau Rally1, alors que l'intérêt des pilotes locaux pour cette catégorie a littéralement explosé.

Le WRC se rendra dans le pays sud-américain pour la première fois l'année prochaine dans le cadre d'un accord pluriannuel annoncé le mois dernier. L'arrivée d'une manche au Paraguay devrait concrétiser l'ambition de longue date du championnat d'accueillir deux manches dans la région, tandis que le Chili conservera sa place au calendrier.

L'essor de l'intérêt pour la discipline dans cette région du monde a contribué à amener en mondial deux pilotes locaux, désormais établis en championnats WRC2 et en Junior WRC, à savoir Fabrizio Zaldivar et Diego Dominguez, tout en jouant un rôle dans la volonté du Paraguay d'accueillir une manche du WRC.

Depuis cette annonce, le WRC a reçu de nombreuses demandes d'engagement en Rally1 de la part de concurrents locaux, ce qui a rendu les organisateurs du championnat confiants dans le fait que la catégorie ultime bénéficiera d'au moins trois inscriptions supplémentaires à l'épreuve l'année prochaine. L'intérêt pour le Rally1 en Amérique du Sud s'était déjà manifesté l'année dernière lorsque Alberto Hellar avait loué une Ford Puma M-Sport pour participer à la manche chilienne.

Le Paraguayen Fabrizio Zaldivar aura l'occasion d'évoluer à domicile en 2025. Photo de: Red Bull Content Pool

"Nous avons reçu des demandes de cinq concurrents différents au Paraguay qui veulent se procurer une voiture de Rally1", a déclaré Simon Larkin, directeur de l'épreuve du WRC, à Motorsport.com. "C'est un grand pas et je ne sais pas si nous pourrons trouver des équipes existantes pour faire rouler autant de voitures supplémentaires, mais je vous garantis que nous aurons probablement trois voitures Rally1 supplémentaires pour le Paraguay, et je pense que nous en aurons peut-être une ou deux qui participeront aux deux épreuves sud-américaines. Ce n'est pas un événement sans lendemain. Nous irons là-bas [au Paraguay] pendant au moins trois ans. Je pense que nous pouvons développer quelque chose de vraiment spécial là-bas."

"Nous avons travaillé avec le président du Paraguay, Santiago Pena, que nous avons rencontré à plusieurs reprises. C'est un pays qui a une énorme passion pour le rallye. C'est leur sport automobile. Nous étions là au début du rallye Transchaco, et je pense qu'il y a 31 ou 32 voitures R5 ou Rally2 au Paraguay. C'est plus que la flotte argentine et plus que la flotte chilienne réunies."

Comme indiqué précédemment, le WRC devrait dévoiler son calendrier complet de 14 manches dans le courant du mois, les épreuves du Paraguay et du Chili devant se dérouler dans une fenêtre de trois semaines afin de faciliter la logistique pour les équipes.