La poussière en suspension, un "danger" selon les pilotes en Sardaigne

Si les fortes températures sont à craindre ce week-end sur le Rallye de Sardaigne, réputé l'un des plus chauds du calendrier, c'est le manque de visibilité qui a pour l'instant affecté les équipages ce vendredi matin sur les deux premières spéciales du jour. Les faibles intervalles séparant les différents départs ont en effet empêché la poussière soulevée par le passage des voitures de se dissiper à temps.

Les différents engagés en Rally1 se sont ainsi élancés avec trois minutes d'écart entre chacun, soit une minute de moins qu'au Portugal il y a deux semaines, en raison d'un itinéraire particulièrement condensé ici en Sardaigne.

Contraint d'ouvrir la route du fait de son statut de leader du championnat, Kalle Rovanperä a finalement été le seul à réussir à tirer son épingle du jeu puisqu'il a pu bénéficier de pistes dégagés devant lui, sans poussière en suspension. Un bon point pour le Finlandais, qui avait déjà bien géré la situation lors de la manche précédente, alors que balayer la route constitue d'ordinaire un désavantage pour celui qui en a la charge.

Une situation qui n'est pas nouvelle

En revanche, cela a été une toute autre paire de manche pour ses adversaires, qui ont dû lever le pied pour éviter les accidents en raison de ce manque de visibilité. Signataire du premier scratch de l'épreuve hier soir dans les rues d'Olbia, Thierry Neuville a été le premier à être confronté à une situation qu'il a d'emblée qualifiée de "très dangereuse", tout en révélant que le problème de la poussière avait été abordé avec la FIA et les organisateurs avant le début du rallye.

"Il n'y a aucune visibilité, nous avons perdu entre dix et 15 secondes à cause de la poussière, nous avons dû considérablement ralentir", a ainsi déclaré le Belge au point-stop. "On le savait à l'avance, et nous l'avons signifié auprès de la FIA et des organisateurs du rallye. Lors des reconnaissances nous avons eu de la poussière avec que les intervalles étaient de trois minutes, mais personne n'a voulu nous écouter. Alors bien sûr à la fois pour les retransmissions tv en direct et l'itinéraire tout a été très concentré, mais c'est la même chose chaque année et c'est dommage. Au final c'est très dangereux pour les pilotes."

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1

Un point de vue partagé par les rivaux de Neuville, à l'instar de Takamoto Katsuta, qui a abondé dans son sens et reconnu que les conditions de course étaient dangereuses : "Le problème c'est qu'on ne peut rien voir à cause de la poussière", a déclaré le Japonais. "Je ne sais pas pourquoi on part seulement trois minutes après la voiture précédente, alors que c'était quatre minutes au Portugal. Ce n'est pas franchement génial, et c'est même dangereux pour être honnête."

Craig Breen a même déclaré pour sa part avoir été contraint de s'arrêter à certains endroits pour s'assurer de pouvoir rallier l'arrivée de la spéciale (l'ES2, la première du jour disputée à Terranova) sans incident. "Je ne vois rien, je me suis arrêté tous les 500 ou 600 mètres, peut-être que les gars l'an dernier ont fait mieux mais pour ma part je ne vois rien", a déploré l'Irlandais. "Par endroit j'ai mis la voiture sur le côté de la route car il y avait un véritable mur de poussière devant moi. Il n'y avait absolument rien que je puisse faire."