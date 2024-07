Une première convaincante pour la Ford non-hybride de M-Sport

L'équipe Ford a profité d'une nouvelle règle de la FIA introduite cette année, qui permet aux équipes d'engager des voitures de Rally1 non hybrides dans les épreuves du WRC, en alignant la star montante Martins Sesks en Pologne au début du mois.

Sans la motorisation hybride, la voiture produisait 130 chevaux de moins et devait transporter 100 kilos de lest à la place de l'unité hybride et de ses équipements dans la voiture. L'idée derrière la modification du règlement de la FIA était de proposer une option Rally1 moins chère (150 000 € de moins que la version hybride de 800 000 €) et d'offrir une plateforme Rally1 pour aider les jeunes pilotes à passer du Rally2 au Rally1.

Sa première sortie en Pologne, soutenue par le promoteur du WRC, a donné lieu à une performance impressionnante de Sesks, champion d'Europe des rallyes 2023, qui a terminé cinquième au classement général et est passé à 0,3 seconde d'une victoire de spéciale.

Alors que l'objectif principal du projet était d'offrir à un jeune pilote l'expérience du Rallye 1, Richard Millener, directeur de l'équipe M-Sport, explique que le rallye a mis la voiture en avant, et en vue pour les acheteurs potentiels.

M-Sport fonde l'essentiel de son activité sur la construction et la vente de voitures de rallye, mais n'a vendu qu'une seule Puma Rally1 depuis son introduction en 2022.

"J'espère que nous pourrons vendre plus de voitures. Cela faisait aussi partie de l'objectif de la présenter et de montrer qu'on peut encore venir ici et s'amuser, être parmi les meilleurs et, surtout, avoir une longueur d'avance sur le Rally2", a déclaré Millener à Motorsport.com. "Nous voulions prouver qu'il est possible de le faire tout en restant compétitif et en donnant l'opportunité aux jeunes de venir et de prouver ce qu'ils peuvent faire."

"Les gens disaient que si vous enlevez l'hybride, c'est une voiture de Rally2, mais si vous aviez regardé Martins dans une voiture de Rally2, il n'aurait jamais eu la même sensation ou le même retour d'information. Ces voitures de Rally1 sont incroyables à regarder et c'est pourquoi je dis toujours que nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Nous devons avoir une catégorie supérieure en WRC et quelque chose comme ça pour montrer de quoi il s'agit."

Le rythme de Sesks sur les spéciales de Pologne a soulevé des questions sur la nécessité des unités hybrides dans les voitures de Rally1 à l'avenir, mais Millener pense que cette sortie a masqué la véritable performance de l'hybride.

Martins Sesk s'est illustré lors du Rallye de Pologne sur sa Ford Puma Rally1 non-hybride Photo de: M-Sport

"Nous savons que sur les rallyes rapides, l'hybride est moins avantageux, mais vous pouvez toujours voir que Martins était rapide partout et que les parties où il était en retrait étaient probablement celles où les gens utilisaient l'hybride. Cela montre bien que l'hybride est toujours indispensable pour gagner, mais il a fait un travail fantastique sans l'hybride."

Sesks pilotera une version hybride de la Puma lors du Rallye de Lettonie la semaine prochaine, qui constituera la dernière sortie de son programme de deux rallyes.