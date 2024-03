Le programme du Safari Rally 2024 : spéciales, horaires, engagés

Le parcours et les horaires

Après un shakedown organisé mercredi 27 mars, le Safari Rally démarrera véritablement jeudi avec une une Super Spéciale de moins de 5 km. Les choses sérieuses débuteront le lendemain, vendredi, avec les premières boucles. L'épreuve, qui retrouve son emplacement historique de la saison des pluies, comptera en tout 19 spéciales pour une distance totale de 367,76 km.

Lire aussi : WRC On va revoir le "snorkel" en WRC au Kenya

Le décalage horaire est de deux heures avec le Kenya. Le programme ci-dessous est à l'heure française.

Jeudi 28 mars 2024 ES1 12h05 Super Spéciale Kasarani 4,84 km Vendredi 29 mars 2024 ES2 6h15 Loldia 1 19,17 km ES3 7h33 Geothermal 1 13,12 km ES4 8h26 Kedong 1 31,50 km ES5 11h48 Loldia 2 19,17 km ES6 13h06 Geothermal 2 13,12 km ES7 13h59 Kedong 2 31,50 km Samedi 30 mars 2024 ES8 6h01 Soysambu 1 29,32 km ES9 7h05 Elmenteita 1 15,08 km ES10 8h03 Sleeping Warrior 1 36,08 km ES11 12h34 Soysambu 2 29,32 km ES12 13h35 Elmenteita 2 15,08 km ES13 14h33 Sleeping Warrior 2 36,08 km Dimanche 31 mars 2024 ES14 5h02 Malewa 1 8,33 km ES15 5h57 Oserian 1 18,33 km ES16 7h05 Hell's Gate 1 10,53 km ES17 9h20 Malewa 2 8,33 km ES18 10h10 Oserian 2 18,33 km ES19 12h15 Hell's Gate 2 (PS) 10,53 km

Les engagés en Rally1

Neuf concurrents se disputeront la victoire au général dans la catégorie Rally1. L'épreuve se dispute en présence du double Champion du monde en titre Kalle Rovanperä, qui enchaîne une deuxième pige consécutive après la Suède dans le cadre de son programme partiel avec Toyota. Chez Hyundai, la troisième i20 N Rally1 est de nouveau confiée au pilote finlandais Esapekka Lappi. Signalons enfin que Jourdan Serderidis pilotera une Ford Puma de l'équipe M-Sport.

11 Thierry Neuville Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 33 Elfyn Evans Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 16 Adrien Fourmaux Alexandre Coria Ford Puma Rally1 8 Ott Tänak Martin Järveoka Hyundai i20 N Rally1 4 Esapekka Lappi Janne Ferm Hyundai i20 N Rally1 18 Takamoto Katsuta Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 69 Kalle Rovanperä Jonne Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 13 Grégoire Munster Louis Louka Ford Puma Rally1 19 Jourdan Serderidis Frédéric Miclotte Ford Puma Rally1

Le Français en lice

Adrien Fourmaux (M-Sport)

Adrien Fourmaux est troisième du championnat avant le rendez-vous kenyan. Photo de: M-Sport

"Je suis très heureux d'être de retour au Kenya ! Je l'ai manqué l'année dernière, mais j'y ai obtenu un bon résultat en 2021. Les sensations et l'ambiance sur ce rallye, avec la faune et la flore et les gens extraordinaires qui y vivent, sont vraiment particuliers."

"Nous savons que ce sera une épreuve difficile avec la saison des pluies, et je pense que nous verrons un Kenya très différent de celui de ces dernières années. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur cette épreuve cette année, alors essayons de faire un bon résultat. Nous voulons tenter de conserver notre troisième place au championnat, en restant proches des autres, c'est notre principal objectif pour l'instant."

Les 10 derniers vainqueurs du Safari Rally

Tenant du titre, Sébastien Ogier n'est pas au départ de l'édition 2024. Photo de: McKlein / Motorsport Images