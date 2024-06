Le WRC en Arabie saoudite pour les 10 prochaines années

Le WRC va faire dès l'année prochaine son retour au Moyen-Orient : le championnat a signé ce week-end un accord de dix ans pour un rallye en Arabie saoudite. Cette perspective était à l'étude depuis un long moment déjà et se concrétise donc, la dernière venue de la discipline dans la région remontant au Rallye de Jordanie 2011.

L'accord conclu avec l'Arabie saoudite s'inscrit sur le très long terme, avec la probable organisation de la dernière manche de la saison 2025, au mois de novembre. Elle se déroulera autour de Djeddah, avec des spéciales mêlant routes de montagne et dans le désert. Une épreuve test devrait se tenir en début d'année prochaine dans le cadre du championnat du Moyen-Orient.

Avec ce contrat longue durée, l'Arabie saoudite renforce un peu plus encore sa percée dans le sport automobile, puisque le pays accueille depuis plusieurs années maintenant le Dakar, organise un Grand Prix de Formule 1 depuis 2021 tout en construisant un circuit inédit pour les Grands Prix à Qiddiya, et héberge également une manche de Formule E.

"Nous nous réjouissons d'accueillir le Championnat du Monde FIA des Rallyes pour la première fois en Arabie saoudite en 2025", se félicite SAR le Prince Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal, président de la Fédération saoudienne de l'automobile et de la moto et de la Saudi Motorsport Company. "L’arrivée d’une nouvelle discipline d’envergure mondiale en Arabie saoudite confirme l’ampleur de notre transformation en hub majeur du sport automobile dans notre région. À partir de 2025, nous accueillerons fièrement la Formule 1, la Formule E, l'Extreme E, le Rallye Dakar, et maintenant le WRC avec le Rallye d'Arabie saoudite en notre Royaume, une réalisation extraordinaire."

"En développant notre portefeuille de sports automobiles et en renforçant encore notre engagement à accueillir des disciplines majeures du sport automobile telles que le WRC, nous restons fidèles aux objectifs de la Vision 2030 visant à améliorer la vie de tous les Saoudiens. Nous utiliserons notre expérience acquise en tant qu’organisateur d'événements de sport automobile de classe mondiale pour garantir que l'édition saoudienne inscrite au calendrier du WRC soit l'un des événements les plus marquants de la saison 2025 et au-delà."

Le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA doit encore ratifier la présence de cette nouvelle épreuve au futur calendrier, ce qui s'annonce comme une formalité.