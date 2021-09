Le Rallye de Monza confirmé en clôture de la saison 2021 du WRC

Depuis mardi dernier et l'annulation du Rallye du Japon en raison de la pandémie de COVID-19, tous les regards se sont tournés vers Monza et son autodrome où se tient ce week-end, hasard du calendrier, le 14e Grand Prix de la saison de Formule 1.

Largement pressenti comme étant le seul candidat envisageable à un tel remplacement dans les délais impartis, le Rallye Monza a finalement été officialisé comme dernière manche du calendrier WRC 2021 quelques minutes avant le départ de la Power Stage du Rallye de l'Acropole. Il aura lieu du 19 au 21 novembre.

L'épreuve italienne avait un avantage de taille. L'an passé, elle avait déjà accueilli la dernière manche de la saison remaniée à de nombreuses reprises à cause du COVID-19. Dans des conditions dantesques marquées par de fortes précipitations et d'importantes chutes de neige, Sébastien Ogier s'était imposé pour remporter sur le fil son septième titre mondial.

Avancé de deux semaines par rapport à sa date de 2020, le rallye n'a livré aucun détail sur son prochain découpage qui intégrera toutefois le célèbre circuit de Monza. Plusieurs indiscrétions émanant du parc d'assistance de Lamia (Grèce) ont cependant fait état d'un parcours comprenant plus de spéciales tracées hors de l'autodrome.

Ce remplacement, qui devrait cette fois être la dernière modification du calendrier, garantit au Championnat du monde une saison pleine avec 12 manches, la Finlande et la Catalogne étant programmées en octobre. Si les équipes du WRC et plus particulièrement Toyota sont attristées de ne pas se rendre au Japon cette année, les organisateurs espèrent que leur rallye aura lieu l'année prochaine, celui-ci figurant déjà au programme de 2022.

"Je profite de cette occasion pour exprimer également ma sincère gratitude à tous ceux qui ont travaillé sans relâche afin de rendre cet événement possible", a déclaré le président du comité exécutif du Rallye du Japon, Satoshi Suzuki. "Nous sommes déterminés à faire de notre mieux pour surmonter cette pandémie de COVID-19 et réussir à organiser le WRC au Japon en 2022. Je prie pour la sécurité de tous."

En ce qui concerne la saison prochaine, le WRC a déjà publié un calendrier partiel de neuf épreuves, ainsi que six rallyes à départager pour les quatre places restantes. Les seules dates confirmées sont celles du Rallye de Monte-Carlo (20-23 janvier) et du Rallye de Suède (24-27 février).