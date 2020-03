Le Rallye du Portugal et le Rallye de Sardaigne reportés

La prolongation de l'état d'urgence au Portugal et de mesures très restrictives en Italie ont poussé les promoteurs du WRC à reporter dès à présent les deux prochains rallyes figurant au calendrier du Championnat du monde. La décision a été prise "avec l'accord unanime de toutes les parties", annoncent ce mardi les organisateurs. Ces deux reports viennent s'ajouter à celui de l'épreuve argentine, officialisé il y a dix jours.

Le Rallye du Portugal devait avoir lieu du 21 au 24 mai et le Rallye de Sardaigne du 4 au 7 juin. Dans l'immédiat, aucune annulation n'est indiquée puisque la volonté première et de trouver une date alternative pour ces manches.

"Toutes les parties travailleront pour identifier de possibles dates alternatives pour les rallyes reportés, plus tard dans la saison, si la situation liée au COVID-19 devait s'améliorer et en tenant compte des considérations logistiques du championnat, de la capacité des concurrents à voyager à nouveau et de l'aptitude d'un pays à se préparer pour accueillir le WRC", précise Oliver Ciesla, directeur général du WRC.

En l'état, cela signifie que la discipline est en pause pour de longues semaines, après trois épreuves disputées (Monte-Carlo, Suède et Mexique). La prochaine date figurant au calendrier est celle du Safari Rally, prévu mi-juillet, et qui fait également l'objet d'un suivi attentif.