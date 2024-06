Le Rallye de Sardaigne s'ouvre par un duel entre Ogier et Tänak

C'est parti pour un Rallye de Sardaigne au format ramassé, où tout va se jouer en moins de 48 heures ! Après un shakedown disputé ce vendredi matin, avec le meilleur chrono de Thierry Neuville, les concurrents se sont lancés l'après-midi dans deux boucles de deux spéciales chacune, à la veille d'une journée de samedi un peu plus conventionnelle.

Un premier test qui plaît d'ailleurs à Sébastien Ogier, de nouveau en lice ce week-end après ses deux victoires consécutives en Croatie puis au Portugal. "Honnêtement, j'aime bien, ce n'est pas non plus parfait mais c'est un premier essai", a-t-il confié à Motorsport.com. "Je suis convaincu que c'est un bon format. J'apprécie le fait qu'un organisateur s'y essaie."

En bon leader du championnat, Thierry Neuville a ouvert la route pour cette première journée, avec l'inconvénient attendu de devoir balayer. "C'est très difficile, il n'y a pas de grip du tout, ça va aller beaucoup plus vite derrière", a commenté le Belge dès l'arrivée de la première spéciale, conscient de sa situation peu confortable. Elfyn Evans, lui, a dû composer avec une crevaison dans l'ES1, remportée par Sébastien Ogier avec 7"7 d'avance sur Ott Tänak, tandis que Neuville a payé une grosse facture d'emblée avec 28"1 perdues.

La deuxième spéciale a vu les ennuis se confirmer pour Evans mais son profil plus court et plus technique a permis à Neuville de stopper l'hémorragie. Le pilote Hyundai n'a rendu que 1"2 à Tänak, auteur du scratch, alors qu'Ogier a laissé filer 5"9 tout en conservant de justesse les commandes du rallye.

Thierry Neuville a payé le prix du balayage en ouvrant la route. Photo de: McKlein / Motorsport Images

Le deuxième passage dans les deux spéciales a, sans surprise, mis les pneus à rude épreuve avec une nécessaire précaution à prendre pour s'assurer d'aller au bout de la journée, compte tenu d'un terrain devenu plus propre mais aussi plus abrasif. Neuville a commis une petite erreur sans graves conséquences dans l'ES3, pendant que Tänak a réédité une belle performance et qu'Ogier a fait mieux encore pour signer son deuxième scratch du jour, les deux hommes creusant à nouveau l'écart en tête du général.

Pour Adrien Fourmaux, auteur d'un début de journée très solide, les pépins techniques ont commencé dans la troisième spéciale et se sont aggravés dans la suivante, contraignant même le pilote Ford à s'immobiliser. Cet arrêt pourrait d'ailleurs valoir un petit crédit de temps à Sébastien Ogier, qui a été un peu gêné par son compatriote.

L'octuple Champion du monde pointe néanmoins en tête du rallye à l'issue de cette première demi-journée, avec 4"5 d'avance sur Tänak. Si le dernier acte de la boucle a confirmé le mauvais vendredi d'Evans, il a permis à Neuville de faire mieux que sauver les meubles puisque le Belge a signé le dernier scratch. Il accuse toutefois 36"6 de retard sur la tête.

Scratchs du vendredi

ES1 Osilo - Tergu 1 25,65 km S.Ogier ES2 Sedini - Castelsardo 1 13,26 km O. Tänak ES3 Osilo - Tergu 2 25,65 km S.Ogier ES4 Sedini - Castelsardo 2 13,26 km T. Neuville

Rallye de Sardaigne - Classement après l'ES4

Pilote Voiture Temps/Écart 1 S.Ogier Toyota 53'43"1 2 O. Tänak Hyundai +4"5 3 D. Sordo Hyundai +33"2 4 T. Katsuta Toyota +34"5 5 T. Neuville Hyundai +36"6 6 E. Evans Toyota +57"3 7 G. Munster Ford +1'09"2