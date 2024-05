Le programme du Rallye de Sardaigne 2024, au format 48h inédit

Un format "sprint" inédit

Dans sa volonté de dépoussiérer le format des épreuves, le WRC teste en Sardaigne un week-end condensé sur 48 heures, et avec une distance inférieure à la moyenne qui habituellement dépasse les 300 km. Entre vendredi et dimanche, il y aura 16 spéciales à parcourir pour un total de 266,12 km, soit 55 de moins qu'en 2023.

Le shakedown aura lieu vendredi à 8h du matin, avant que le véritable départ du rallye ne soit donné en début d'après-midi, avec deux boucles de deux spéciales. Le samedi proposera une journée constituée de huit spéciales, réparties en deux fois deux boucles, avec un fonctionnement par paires, comme la veille.

Le dimanche conservera une organisation traditionnelle pour ce qui est baptisé "Super Sunday" depuis l'introduction du nouveau barème de points par la FIA. Quatre spéciales seront à parcourir, la dernière faisant office de Power Stage.

Les horaires du Rallye de Sardaigne

Vendredi 31 Mai 2024 ES1 14h33 Osilo - Tergu 1 25,65 km ES2 15h33 Sedini - Castelsardo 1 13,26 km ES3 17h33 Osilo - Tergu 2 25,65 km ES4 18h35 Sedini - Castelsardo 2 13,26 km Samedi 1er juin 2024

ES5 7h41 Tempio Pausania 1 12,03 km ES6 8h49 Tula 1 22,61 km ES7 10h41 Tempio Pausania 2 12,03 km ES8 11h49 Tula 2 22,61 km ES9 14h05 Monte Lerno - Monti di Ala 1 25,33 km ES10 15h05 Coiluna -Loelle 1 14,53 km ES11 17h05 Monte-Lerno - Monti di Ala 2 25,33 km ES12 18h05 Coiluna - Loelle 2 14,53 km Dimanche 2 juin 2024 ES13 8h00 Cala Flumini 1 12,55 km ES14 9h05 Sassari - Argentiera 1 7,10 km ES15 11h00 Cala Flumini 2 12,55 km ES16 12h15 Sassari - Argentiera 2 (PS) 7,10 km

Les engagés en Rally1

Huit concurrents se disputeront la victoire au général dans la catégorie Rally1. Sébastien Ogier enchaîne une nouvelle pige chez Toyota après ses victoires en Croatie puis au Portugal. Chez Hyundai, la troisième i20 N Rally1 est cette fois-ci confiée à l'expérimenté Dani Sordo.

11 Thierry Neuville Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 33 Elfyn Evans Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 16 Adrien Fourmaux Alexandre Coria Ford Puma Rally1 8 Ott Tänak Martin Järveoka Hyundai i20 N Rally1 17 Sébastien Ogier Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 18 Takamoto Katsuta Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 13 Grégoire Munster Louis Louka Ford Puma Rally1 6 Dani Sordo Carrera Cándido Hyundai i20 N Rally1

Les Français en lice

Adrien Fourmaux (M-Sport)

Adrien Fourmaux veut maintenir sa constance au championnat. Photo de: Red Bull Content Pool

"La Sardaigne est l'un des rallyes où j'ai le plus d'expérience. Nous savons que c'est une épreuve difficile, un peu moins longue que les années précédentes, mais la concurrence y sera relevée. Ce sera comme un rallye sprint et nous ferons de notre mieux pour décrocher le meilleur résultat possible. Nous sommes maintenant quatrièmes du championnat et nous voulons revenir sur le podium."

"La Sardaigne est une petite île, c'est habituellement un rallye où il fait très chaud. Il y a beaucoup de pierres dans le deuxième passage sur les spéciales, donc c'est assez dur pour la voiture, les mécaniciens et les équipages. Ce sera un rallye intéressant à suivre. Il y a de beaux paysages à découvrir alors prenons du plaisir !"



Sébastien Ogier (Toyota)

Une troisième victoire consécutive pour Ogier ? Photo de: Red Bull Content Pool

"Nous avons connu une bonne série avec nos victoires en Croatie et au Portugal, et nous aimerions évidemment essayer de continuer comme ça. L'objectif en Sardaigne est de poursuivre cette séquence si nous le pouvons. Je pense que nous sommes dans une bonne position : nous avons fait de bons tests récemment et au Portugal, lorsque la surface était plus sableuse et plus proche de ce qu'il y a en Sardaigne, la voiture fonctionnait bien. J'espère que ce sera le cas ici aussi. C'est toujours un défi difficile à relever, avec de longues spéciales et la nécessité de gérer les pneus, mais c'est un rallye que j'ai appris à aimer et à maîtriser au cours de ma carrière. J'espère que ce sera de nouveau un voyage couronné de succès."



Les derniers vainqueurs du Rallye de Sardaigne

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe sont les tenants du titre en Sardaigne. Photo de: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport