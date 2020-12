Le Rallye de Suède 2021 annulé en raison du COVID-19

Le coronavirus a déjà des conséquences sur la saison 2021 du WRC. Le Rallye de Suède, qui devait accueillir le Championnat du monde du 11 au 14 février, a été annulé en raison de la recrudescence des cas depuis plusieurs semaines. Le comté de Värmland, où se déroule l'épreuve, a estimé que la situation actuelle ne permettait pas le maintien de l'épreuve dans des conditions sanitaires satisfaisantes.

Lire aussi : Calendrier 2021 : 12 rallyes dont un petit nouveau pour le WRC

"Les organisateurs du Rallye de Suède, la FIA et WRC Promoter comprennent que la santé de la population locale est la première des priorités et s'associent à la nécessité collective de protéger la communauté de Värmland et la famille du WRC", déclare Glenn Olsson, directeur général du rallye. "En planifiant [l'événement], nous avons suivi avec attention l'évolution constante de la situation autour du COVID-19 dans la région. Même si nous sommes naturellement extrêmement déçus, surtout avec un nouvel itinéraire au programme, c'est une décision que nous soutenons."

Le Rallye de Suède est traditionnellement la seule manche du WRC intégralement disputée sur neige et le championnat a précisé que des négociations sont en cours avec "une épreuve alternative" pour prendre la place laissée libre au calendrier, avec une annonce prévue dans peu de temps.

Le Monte-Carlo, prévu du 21 au 24 janvier, reste le premier rallye inscrit en 2021 mais son programme devrait être profondément remanié. Le passage dans le Col de Turini avait déjà été effacé du parcours, en raison des intempéries qui ont touché les Alpes-Maritimes au mois d'octobre, et de nouveaux changements sont prévus selon DirtFish, avec l'annulation du traditionnel shakedown à Gap et des spéciales disputées à huis clos. Le parc d'assistance devrait lui aussi rester fermé au public.

La saison 2020 du WRC a été marquée par des annulations en masse et seuls cinq des 13 rallyes initialement prévus ont pu se tenir, dont trois avant le confinement du printemps. Les championnats disputés sur des circuits, plus faciles à confiner dans un lieu clos, espèrent un retour à un programme plus conventionnel en 2021. La Formule 1 et le MotoGP ont dévoilé des calendriers "classiques" comprenant les courses qui n'ont pas pu avoir lieu en 2020. En WorldSBK, Phillip Island a en revanche renoncé à accueillir le championnat en ouverture de la saison, sans aucune autre date définie pour le moment.

Voir aussi :