Le retour de Loeb chez M-Sport ne sera pas pour tout de suite

L'an passé, Sébastien Loeb avait participé à quatre rallyes au total avec M-Sport, remportant notamment le Monte-Carlo en ouverture de la saison 2022 aux côtés d'Isabelle Galmiche. L'équipe britannique alignait trois Ford Puma à plein temps, et pouvait aller jusqu'à cinq voitures lors de certaines manches.

Cette année, au contraire, le choix a été fait d'une équipe resserrée de deux titulaires, dont Ott Tänak qui est le leader incontesté de la structure, tandis que le privé Jourdan Serderidis accompagne la structure à Monte-Carlo, au Mexique, en Sardaigne et au Kenya. Et pour le moment, Loeb n'a toujours pas trouvé d'accord pour être aligné, et le dossier commence à ressembler à un serpent de mer.

Si M-Sport n'exclut toujours pas cette option, elle n'est clairement plus une priorité et dépendra de circonstances pour être activée. "Il est certain que si nous faisons appel à quelqu'un d'autre, ce sera plus tard dans la saison, lorsque nous aurons potentiellement besoin de prendre des points sur nos concurrents", a déclaré Richard Millener, directeur de l'équipe, à Motorsport.com, lorsqu'il a été interrogé sur la probabilité d'un retour de Loeb. "Mais pour l'instant, toutes les ressources sont consacrées à Ott afin que les choses se passent le mieux possible pour lui."

Tänak a connu un début de saison intéressant, notamment marqué par la victoire au Rallye de Suède, même s'il n'est pas encore vraiment à l'aise au volant de sa Puma. Cela s'est particulièrement ressenti pour lui au Mexique où il s'est plaint de ne pas être en phase avec elle.

Millener affirme que le développement est en cours en coulisses, mais il estime qu'il s'agira de peaufiner la voiture tout au long de l'année pour trouver le juste milieu. "Je ne pense pas qu'il soit très mal à l'aise, mais il y a des scénarios dans lesquels il ne se sent pas totalement en confiance. Le problème pour nous, c'est qu'il n'y a qu'un nombre limité de données que nous pouvons obtenir lors des épreuves et un nombre limité de données que nous sommes autorisés à enregistrer."

"Le développement est en cours, mais cela prend du temps et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons changer du jour au lendemain, et en fin de compte, c'est difficile pour nous quand la voiture fait quand même de bons chronos. La Power Stage a été l'une des [spéciales les] plus difficiles du rallye et nous avons été très proches d'une victoire [lors de cette dernière], et pendant la majeure partie du week-end, nous avons fait des temps proches des meilleurs."

"Il y a certainement des choses qu'il veut modifier pour être plus à l'aise et nous y travaillons. Mais la base de la voiture ne semble pas être trop mauvaise, car sinon il ne ferait pas les temps qu'il fait. Je ne pense pas que ce soit un point final et je pense qu'il s'agira de faire des ajustements tout au long de l'année parce que chaque rallye auquel vous participez offre des conditions différentes. Il apprend encore les tenants et les aboutissants de la voiture et nous travaillons sur les retours qu'il nous donne."

"D'un certain point de vue, on pourrait croire qu'il s'agit de choses énormes, mais en réalité, il s'agit d'une amélioration de ce que nous avons déjà. Il n'y a pas de solution facile, mais nous devons continuer à travailler."