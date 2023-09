Un retour de Subaru en WRC réjouirait les constructeurs actuels

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a révélé le week-end dernier, lors du Rallye de l'Acropole, que Subaru, triple vainqueur chez les constructeurs en WRC (de 1995 à 1997), envisageait un retour dans le championnat. La marque a une riche histoire dans la discipline, avec les victoires de Colin McRae (1995), Richard Burns (2001) et Petter Solberg (2003) chez les pilotes, avant un retrait fin 2008 en raison de la crise financière mondiale.

Les propos de Ben Sulayem sont intervenus à la suite d'une réunion avec le président de Toyota, Akio Toyoda, qui tente activement d'encourager d'autres constructeurs à rejoindre le WRC. Le président de la FIA a suggéré qu'un éventuel retour de Subaru pourrait être facilité par Toyota, qui détient une participation dans l'entreprise et pourrait aider à fournir un moteur conforme au règlement, si elle désirait revenir.

Il semble que si un projet devait recevoir le feu vert du conseil d'administration de Subaru, la concomitance avec la nouvelle réglementation du WRC en 2027 serait l'occasion la plus probable de réintégrer le championnat.

En réponse aux commentaires de Ben Sulayem, Toyota a fait parvenir à Motorsport.com le communiqué suivant, soulignant que tout engagement en WRC ne sera décidé que par le conseil d'administration de Subaru : "Nous pouvons confirmer que notre président Akio Toyoda et le président Ben Sulayem ont longuement discuté pendant les 24 Heures du Mans, au cours desquelles il a également été question d'élargir le champ des constructeurs en WRC. Ce n'est pas un secret que notre président, avec sa profonde passion pour le rallye, est désireux de voir plus de constructeurs intégrer le WRC."

Elfyn Evans et Akio Toyoda.

"Si Subaru revenait en WRC, cela signerait pour l'ère moderne du championnat le retour d'une marque emblématique, et pour nous, être rejoints par un autre constructeur japonais rendrait la compétition plus excitante et plus disputée. Néanmoins, c'est au conseil d'administration et au président de Subaru qu'il appartient de prendre une telle décision, bien entendu en concertation avec les parties prenantes concernées."

Les rivaux de Toyota en WRC, Hyundai et M-Sport, ont indiqué qu'ils accueilleraient favorablement le retour de Subaru dans le championnat. "Je pense que c'est une bonne chose, plus de concurrents pour l'avenir, c'est une bonne nouvelle", a déclaré Cyril Abiteboul, directeur de l'équipe Hyundai, à Motorsport.com. "Il est trop tôt pour parler de politique."

"Nous aurons besoin de comprendre un peu mieux la structure, mais au-delà de Subaru, nous devrions également chercher à ce que des constructeurs n'ayant pas de lien particulier avec les constructeurs déjà présents nous rejoignent. Nous observons déjà Skoda et Citroën en Rally2 et nous aimerions les voir franchir le pas vers le Rally1."

"Bien sûr, nous accueillerions Subaru avec plaisir, nous devrions être ouverts au business et à d'autres constructeurs. Nous devrions nous concentrer sur l'augmentation du nombre de participants à la compétition, en commençant par Subaru."

Subaru n'est plus en WRC depuis 2008.

Malcolm Wilson, directeur général de M-Sport-Ford, a ajouté : "La présence de nouveaux concurrents sera essentielle et nous accueillerons assurément Subaru à bras ouverts. Nous avons besoin de plus de Rally1 et de plus de clients. Je pense que le plus grand nombre de Rally1 que nous ayons fait rouler est de 12 lors d'un rallye, alors nous aimerions revenir à cela."

Le WRC s'efforce actuellement d'attirer davantage de constructeurs dans le championnat, Toyota et Hyundai étant les seuls engagés à part entière. Ford est représenté par son partenaire de longue date, M-Sport. Ces efforts sont menés en collaboration avec la FIA, qui a consulté les marques pour l'aider à formuler le règlement technique pour 2027.

Interrogé sur les commentaires de Ben Sulayem au sujet de Subaru, Peter Thul, directeur sportif de WRC Promoter, a déclaré : "Ce serait fantastique [si Subaru revenait], mais nous n'avons pas d'autre commentaire à faire à ce sujet."

"Nous avons demandé au président de la FIA, avec ses contacts, de nous aider dans la mesure du possible. Il y a d'autres [constructeurs] pour lesquels j'aimerais obtenir le soutien du président, mais comprenez que nous ne mentionnerons pas ces entreprises."

"En attendant, nous travaillons dans le cadre de notre réseau, mais il y a une grande différence quand Peter Thul va voir un constructeur ou quand le président de la FIA le fait. Nous sommes heureux du moindre soutien que nous pouvons obtenir."